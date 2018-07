Aantal bosbranden in Zweden daalt, maar autoriteiten vrezen voor nieuwe branden

23 juli 2018

12u12

Bron: Belga

Het aantal bosbranden in Zweden is in vergelijking met het weekeinde gedaald van 50 naar 27. Dat hebben de autoriteiten vandaag gemeld. De vier grootste branden woeden echter nog steeds in het centrum van het land.