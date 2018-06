Aantal bootmigranten over Middellandse Zee gehalveerd

19 juni 2018

Bron: Belga

Het aantal migranten dat over de Middellandse Zee Europa probeert te bereiken, is sterk afgenomen. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Sinds begin dit jaar waagden naar schatting 40.000 mensen de overtocht, zowat de helft van het aantal tijdens dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal mensen dat bij de overtocht verdronken is, nam sterk af.