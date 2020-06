Aantal bevestigde gevallen van coronavirus groeit wereldwijd sneller dan ooit, zwaartepunt verschuift KVDS

04 juni 2020

23u10

Bron: The New York Times, Reuters 4 Met meer dan 100.000 nieuwe bevestigde gevallen per dag grijpt het coronavirus wereldwijd sneller om zich heen dan ooit. Terwijl enkele landen die de afgelopen maanden zwaar getroffen werden uit het dal klauteren, ontstaan op verschillende andere plaatsen nieuwe haarden.

Volgens een database van de krant The New York Times zouden de jongste twee weken twee keer zo veel landen een stijging van het aantal nieuwe gevallen gerapporteerd hebben dan een daling. Op 30 mei werden wereldwijd meer nieuwe gevallen gemeld dan ooit tevoren: 134.064. En dat zou niet alleen toe te schrijven zijn aan een toename van het aantal testen.

Exponentieel

Het zwaartepunt van de pandemie heeft zich intussen verplaatst van Europa en Noord-Amerika naar landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië. In verschillende landen grijpt het virus exponentieel om zich heen.





Zo is het aantal doden in Brazilië de kaap van de 30.000 gepasseerd en werden er dinsdag 1.262 doden in één dag gerapporteerd, een triest record voor het land. Meer dan een half miljoen mensen raakten intussen besmet en daarmee moet Brazilië alleen nog de Verenigde Staten laten voorgaan. Desondanks herneemt het leven zich in enkele grote steden.

Ook Mexico tekende een dagrecord op, voor het aantal overlijdens door het coronavirus. Het aantal bevestigde gevallen ging er over de 100.000 en er zijn officieel al meer dan 11.000 doden te betreuren.

Daarnaast heeft ook Peru heeft het zwaar te verduren, met meer dan 180.000 bevestigde gevallen. In tegenstelling tot Brazilië nam het land de coronadreiging van in het begin nochtans ernstig en kondigde het als een van de eerste in Zuid-Amerika een nationale lockdown af. De dodentol staat officieel op ruim 5.000, maar in mei kende Peru een oversterfte van maar liefst 14.000 doden. En het einde is nog niet in zicht, want de winter staat er voor de deur en ook hier herneemt het economische leven.

In het Midden-Oosten leek Egypte aanvankelijk te ontsnappen aan het ergste, maar donderdagavond kwam de kaap van 30.000 in zicht. Zuid-Afrika is het ergste getroffen op het Afrikaanse continent, met meer dan 40.000 bevestigde gevallen. En ondanks een lockdown in maart, blijft het aantal ook hier stijgen.

Vluchtelingenkamp

Ook India kreunt onder de pandemie. Vooral in landelijke delen is er een opstoot in het aantal infecties, nu miljoenen seizoensarbeiders weer naar huis trekken. India heeft intussen meer dan een kwart miljoen bevestigde gevallen en telt officieel meer dan 6.000 doden.

Een nieuwe hotspot in Azië lijkt Bangladesh te zijn, met ruim 57.000 bevestigde gevallen. Het land kreeg vorige maand ook nog eens de cycloon Amphan over zich heen. Deze week werd er voor het eerst een geval van Covid-19 ontdekt in een vluchtelingenkamp voor Rohingya. Mensen leven er dicht op elkaar gepakt en dat voedt dan ook de vrees voor een nieuwe broeihaard van het virus.

Wereldwijd zijn intussen meer dan 6,5 miljoen bevestigde gevallen van het coronavirus gemeld. Meer dan 388.000 mensen lieten al het leven, volgens cijfers van de Johns Hopkins University.

De Verenigde Staten torenen boven alle andere landen uit. Daar staat de teller van het aantal bevestigde gevallen al op meer dan 1,8 miljoen en het aantal doden op ruim 107.000.

Lees ook: Na coronavirus, verwoestende cycloon en ergste sprinkhanenplaag in 30 jaar: India kreunt onder hitte met temperaturen tot 50 graden

Bekijk ook:

Kan je via voedsel besmet raken met het coronavirus?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over Afrika

Azië

Bangladesh

Brazilië

Covid-19

Egypte

Europa

India