Aantal besmettingen met coronavirus opvallend laag in Rusland. Maar wat is er werkelijk aan de hand? KVE

23 maart 2020

16u13

Bron: La Repubblica, NOS, Business Insider, Volkskrant, CBC News 36 Met officieel iets meer dan 300 geregistreerde coronabesmettingen en slechts één dode op een bevolking van 144 miljoen mensen lijkt de impact van het virus in Rusland heel erg beperkt. De Russische leiders kloppen zich dan ook op de borst. Maar aan die officiële statistieken wordt weinig geloof gehecht. Er worden bovendien opvallend meer longontstekingen geregistreerd. Wat is er werkelijk aan de hand?

In Europa heeft de corona-uitbraak al duizenden slachtoffers geëist en blijft het virus snel om zich heen grijpen. Niets daarvan in Rusland. Daar heet het dat de impact beperkt is door een reeks doelgerichte maatregelen.

Sportcompetities werden stilgelegd, bioscopen en theaters gesloten, en ook musea gingen dicht. Er werd aangeraden om zo veel mogelijk thuis te werken. Maar de cafés en restaurants in centrum Moskou zitten vol, de winkelcentra blijven open en de metro blijft rijden, zo meldt een correspondent van omroep NOS. In andere grote steden zou het beeld gelijkaardig zijn.

“Onder controle”

De Russische president Vladimir Poetin, die de klok rond beschermd wordt tegen het coronavirus, zei vorige week nog dat in zijn land de situatie “onder controle” is. Maar is dat wel zo?

Een heel ander geluid is immers te horen bij de artsen. Zij zeggen dat de regering de cijfers over het aantal besmettingen bewust laag houdt en medisch personeel dwingt om patiënten te behandelen zonder enige beschermende uitrusting. Ook in overlijdensakten zou het woord ‘corona’ taboe zijn. In plaats daarvan wordt een longontsteking of andere ziekte aangewezen als doodsoorzaak.

Anastasia Vasilyeva, die aan het hoofd staat van de Russische vakbond voor medisch personeel, uitte de beschuldiging in een video die donderdag werd gepubliceerd. Ze riep Russische artsen op om informatie te verstrekken over de “ware” toestand van de uitbraak van het coronavirus in het land.

“Paniek vermijden”

“Terwijl de hele wereld wordt geteisterd door een uitbraak van het nieuwe coronavirus, krijgt Rusland blijkbaar af te rekenen met een stijging van het aantal longontstekingen”, zei Vasilyeva die dicht bij oppositieleider Aleksei Navalny staat. “En zoals gewoonlijk worden we geconfronteerd met de leugens van de overheid.”

Ze zei dat de Russische autoriteiten gewag maken van gewone longontstekingen in plaats van besmettingen met het coronavirus om te laten uitschijnen dat het land niet getroffen wordt door de pandemie.

De autoriteiten brengen jullie en ons hele land in gevaar Arts Anastasia Vasilyeva

“Collega’s, ze laten je zelf mondmaskers naaien en wassen. Ze bieden je geen beschermende pakken aan. Ze brengen jullie en ons hele land in gevaar. Dit is de dwaasheid van de autoriteiten. Functionarissen willen paniek vermijden”, zei Vasilyeva in de video.

“Het is onze taak om de broodnodige bescherming te eisen die in de hele wereld door artsen wordt toegepast. Ze zullen je intimideren en er zelfs mee dreigen je te ontslaan - maar die bedreiging is niets vergeleken met het risico dat je loopt om zelf besmet te raken en je hele gezin te infecteren.”

Overheid ontkent

De Russische autoriteiten hebben haar beweringen met klem ontkend. In een verklaring van het Ministerie van Volksgezondheid werd de arts ervan beschuldigd om te proberen “de Russische geneeskunde en relevante overheidsinstanties in diskrediet te brengen” en er werd opgeroepen om haar doen en laten te onderzoeken.

Een dokter in Moskou vertelde deze week aan CBC News dat Russische artsen soms ook vermeden om de diagnose Covid-19 - de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt - te stellen wegens de zware omstandigheden in Russische quarantainecentra, waar de artsen ook zelf naartoe kunnen worden gestuurd.

Beademingsapparaten

Inmiddels kopen steenrijke Russen beademingsapparaten op voor het geval zij ernstig ziek zouden raken. Ook enkele leveranciers van medische apparatuur gaven tegenover The Moscow Times toe dat zij beademingsapparaten aan particulieren hebben verkocht.

Moskou is ondertussen begonnen met de bouw van een ziekenhuis waar 500 coronapatiënten kunnen worden opgevangen. Eerder werden ook al drie andere hospitalen belast met het opvangen van coronapatiënten.

Lees ook:

”Nog acht weken”, zegt De Block. Maar wanneer komt de piek? (+)

Bekijk ook:

EXPLAINER. Hoe heeft het coronavirus zich verspreid

Meer over gezondheid

politiek

ziekten