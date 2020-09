Aantal besmettingen in Stockholm op laagste peil sinds maart KVE

03 september 2020

17u37

Bron: Belga 2 Terwijl verschillende landen te maken hebben met een heropflakkering van het coronavirus heeft het aantal besmettingen in de Zweedse hoofdstad Stockholm zijn laagste niveau bereikt sinds maart. Dat zeggen de lokale autoriteiten.

Van de 14.000 mensen die vorige week een test hebben ondergaan, bleken er 250 mensen besmet, wat neerkomt op nauwelijks 1,8 procent. Per Follin, verantwoordelijke van het departement controle en preventie van besmettelijke ziektes, spreekt van "het laagste niveau sinds heel lang", al is echt vergelijken moeilijk. Pas in juni is daar begonnen met testen op grote schaal, voordien werd enkel wie ernstig ziek in het ziekenhuis was opgenomen, getest.

Het aantal Covid-19-patiënten op intensieve zorgen in Stockholm is ook zeer laag: slechts 31 tegenover 225 eind april. Het reproductiegetal in Zweden is al sinds begin juli lager dan 1. "De reden waarom er relatief weinig besmettingen zijn, komt grotendeels omdat de inwoners van Stockholm de aanbevelingen volgen om thuis te blijven wanneer ze ziek zijn, handen te wassen en afstand te houden", zegt Follin.



In tegenstelling tot andere Europese landen heeft Zweden geen lockdown gekend. De overheid rekent er vooral op het verantwoordelijkheidsgevoel van de burgers. Maar met 5.800 doden en bijna 85.000 besmettingen is Zweden, in verhouding tot het aantal inwoners (10,2 miljoen) redelijk zwaar getroffen. De Zweedse overheid raadt het dragen van een mondmasker niet aan.

Lees ook: Het Zweedse coronamodel lijkt toch te werken: “We zijn niet meer bang” (+)