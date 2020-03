Aantal besmettingen in Italië weer fors gestegen, in Bergamo sterven zeven keer meer mensen dan normaal SVM

26 maart 2020

19u17

Bron: Belga 0 In Italië zijn 6.153 nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus geregistreerd. Dat maakte de Civiele Bescherming bekend. Het gaat om de grootste dagtoename in vijf dagen tijd. Gisteren werden er 5.120 gevallen geregistreerd. In totaal zijn er 80.539 besmettingen. Nog eens 662 mensen bezweken aan het virus. Dat is een lichte daling ten opzichte van de 683 sterfgevallen gisteren. Het totaal aantal overlijdens staat nu op 8.165.

Er zijn 62.013 ‘actieve gevallen’, dat is een toename van 4.492 gevallen. In de voorbije dagen was de stijging van het aantal infecties wat afgezwakt. Dat wekte de hoop dat de strikte quarantainemaatregelen werkten.

Bergamo blijft de zwaarst getroffen stad van Italië. Vorige week stierven er 313 mensen, dat is zeven keer meer dan het gemiddelde van 45 doden per week dat de stad in de laatste tien jaar liet optekenen. In de laatste week van februari waren er 65 doden, maar dat aantal steeg naar 95 in de eerste week van maart en naar 296 in de tweede week van die maand.

Tussen 1 en 24 maart waren er 858 overlijdens. Daar zaten ook wel sterfgevallen bij van mensen die van elders naar de ziekenhuizen van Bergamo gebracht waren. Van Bergamo zelf waren er 446 overleden inwoners, tegen anders gemiddeld 100 op een maand.

Van 43 naar 60 doden in Portugal

In Portugal zijn er zeventien nieuwe overlijdens geteld als gevolg van het coronavirus, wat het totaal op 60 brengt. Het gaat om een stijging van bijna 40 procent in 24 uur tijd. Het aantal geregistreerde besmettingen met Covid-19 steeg 18 procent, tot ruim 3.500. In het ziekenhuis liggen er op dit moment in totaal 252 coronapatiënten, 61 onder hen bevinden zich op intensieve zorg.

Staatssecretaris voor Gezondhid António Sales maakt zich zorgen om de capaciteit van de ziekenhuizen. “Het is van groot belang dat niet iedereen tegelijk ziek wordt”, zei hij aan de pers in Lissabon. Op dit moment is de situatie nog onder controle.

Om het hoofd te bieden aan de crisis riep Portugal vorige woensdag voor het eerst sinds de terugkeer naar de democratie in 1974 de noodtoestand af. De socialistische regering van premier António Costa kan sindsdien de rechten van burgers, media en ondernemingen fors inperken. Nog tot 2 april is de bewegingsvrijheid in Portugal strikt beperkt.

