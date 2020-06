Aantal besmettingen coronavirus wereldwijd boven 7 miljoen YV

08 juni 2020

10u20

Bron: ANP, Belga 0 Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus is wereldwijd gestegen tot boven de 7 miljoen. Volgens de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit, die zich baseert op cijfers van officiële instanties, testten tot hiertoe al zeker 7.016.794 mensen positief op het coronavirus. Ook persbureau AFP bevestigt dat op basis van een eigen telling.

In een maand tijd is het aantal besmettingen wereldwijd ongeveer verdubbeld. Een week geleden waren er nog 6 miljoen besmettingen gemeld. Door de snelle verspreiding van het virus in landen als India en Brazilië steeg het aantal vastgestelde gevallen met meer dan 100.000 per dag.

VS op kop

De Verenigde Staten tellen momenteel het meeste aantal besmettingen (1.942.363), gevolgd door Brazilië (691.758), Rusland (467.073), het Verenigd Koninkrijk (287.621) en India (258.090).

Gisteren overschreed het aantal doden de kaap van 400.000 wereldwijd, vandaag staat de teller op 402.874 overlijdens. Daarvan zijn 110.514 doden gevallen in de Verenigde Staten. Het Verenigd Koninkrijk staat op de tweede plaats met 40.625 overlijdens, gevolgd door Brazilië (36.455), Italië (33.899) en Frankrijk (29.158).

