Aantal asielaanvragen in Europa vorig jaar met 44 procent gedaald TTR

18 juni 2018

15u06

Bron: Belga 4 Vorig jaar is het aantal asielaanvragen in de lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein met 44 procent afgenomen. Dat blijkt vandaag uit het jaarverslag van het Europese asielondersteuningsbureau EASO. Volgens voorlopige cijfers voor 2018, blijkt ook dat tijdens de eerste vier maanden van dit jaar het aantal aanvragen in Europa verder is afgenomen.

Het aantal verzoeken om internationale bescherming in Europa daalde van bijna 1,3 miljoen in 2016 naar 728.470 in 2017. Er werd wel nog meer asiel aangevraagd dan voor het losbarsten van de vluchtelingencrisis in 2015. In België bleef het aantal aanvragen min of meer gelijk op 18.340 (tegenover 18.280 in 2016), aldus het EASO.

De duidelijke daling van het aantal asielverzoeking "toont eens te meer dat de situatie gradueel beter is, maar we moeten waakzaam blijven", zo reageerde eurocommissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos op de cijfers. Volgens Jamil Addou, directeur ad interim van EASO, hebben de lidstaten de kwaliteit en efficiëntie van de asielprocedures verbeterd "met het gebruik van moderne technologie".

Plaats België

De meeste mensen die in 2017 asiel hebben aangevraagd in Europa, kwamen uit Syrië (15 procent), Irak (7 procent) en Afghanistan (7 procent). Dan volgen landen als Nigeria, Pakistan, Eritrea, Albanië, Bangladesh, Guinee en Iran. Duitsland kreeg in 2017 het grootste aantal asielaanvragen, gevolgd door Italië, Frankrijk, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk. Die vijf landen waren vorig jaar samen goed voor drie vierde van alle asielaanvragen in Europa. België volgt op plaats 9 van de 32 landen.

"De migratiedruk aan de buitengrenzen van de EU bleef groot, maar nam voor het tweede achtereenvolgende jaar wel af, vooral op de routes door het oostelijke en centrale Middellandse Zeegebied", klonk het. "Op de westelijke Middellandse Zeeroute vond juist een ongeziene toename plaats."

Volgens de meest recente cijfers voor de eerste vier maanden van 2018, zet de daling van 2017 zich door. Tussen januari en april 2018 hebben ongeveer 197.000 mensen internationale bescherming verzocht in de EU. Dat is minder dan in dezelfde periode van de afgelopen drie jaar, maar wel nog steeds hoger dan voor de vluchtelingencrisis uitbrak. Ook dit jaar zijn Syrië, Irak en Afghanistan de voornaamste landen van herkomst.

Achterstand

De 32 landen namen vorig jaar 996.685 beslissingen in eerste aanleg, of 13 procent minder dan in 2016. Dat weerspiegelt het lagere aantal asielaavragen, 2016 was volgens het EASO op dat vlak immers een recordjaar, terwijl de landen tegelijk ook hun inspanningen opvoerden om de groeiende achterstand weg te werken.

In 2017 daalde de erkenningsgraad in de 32 Europese landen wel naar 46 procent (14 procentpunten lager dan in 2016). Er zijn immers minder beslissingen genomen met betrekking tot landen met een hoge erkenningsgraad, zoals Syrië en Eritrea, terwijl er meer beslissingen zijn genomen over aanvragen van asielzoekers uit landen met een lage erkenningsgraad, zoals Afghanistan, Nigeria en Iran.

Eind 2017 was er voor 954.100 aanvragen nog geen definitieve beslissing. Dat is 16 procent minder dan eind 2016.