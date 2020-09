Aantal Amerikaanse jongvolwassenen dat bij ouders woont gestegen wegens coronacrisis kv

04 september 2020

19u14

Bron: Belga 0 In de Verenigde Staten hebben miljoenen jongvolwassenen het lastig door het coronavirus. Meer dan de helft woont op dit moment onder hetzelfde dak als zijn ouders. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksinstituut Pew Research Center.

Het in Washington gevestigde instituut rekende uit dat 52 procent van de Amerikaanse 18-tot-29-jarigen de voorbije maanden opnieuw bij familie, en dan vooral hun ouders, is gaan wonen. In februari, vlak voor de uitbraak van de pandemie, bedroeg dat percentage 47 procent. Tijdens de Grote Depressie in 1940 woonde volgens het Pew Research Center 48 procent van de jongvolwassenen bij hun ouders.

In absolute cijfers: het aantal thuiswonende jongvolwassenen steeg sinds februari met 2,6 miljoen tot 26,6 miljoen. De stijging was het sterkst bij de jongeren tussen 18 en 24 jaar en bij witte jongvolwassenen. Volgens het onderzoeksinstituut stegen de cijfers onder alle raciale en etnische groepen, alle geslachten en zowel bij stads- als plattelandsbewoners.



De pandemie treft de Amerikaanse jongvolwassenen volgens het onderzoek heel hard, met onder meer wijdverspreide ontslagen en de sluiting van studentenhuizen tot gevolg.