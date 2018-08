Aantal actieve natuurbranden in VS loopt op tot 100: 30.000 brandweerlieden ingezet IVI

12 augustus 2018

16u43

Bron: The Guardian 2 Dit weekend zijn zes nieuwe natuurbranden uitgebroken in de Verenigde Staten. Dat maakt dat duizenden brandweerlieden nu 100 actieve branden onder controle moeten krijgen.

Meer dan 30.000 brandweerlieden zijn ingezet om de branden te blussen die samen meer dan 648.000 hectaren natuurgebied inpalmen. De branden verspreiden zich van de staten Washington tot New Mexico. Californië is het zwaarste getroffen, met twintig actieve brandhaarden die nog niet volledig onder controle zijn. De aanhoudende droogte voorspelt ook niet veel goeds. Er wordt dan wel onweer verwacht in de regio, toch zal er niet genoeg regen vallen om de situatie te normaliseren. Bovendien vrezen experts dat blikseminslagen in droge gebieden nog meer brandhaarden zullen veroorzaken. De hitte, hevige windstoten en een lage relatieve luchtvochtigheid maken het blussen enorm moeilijk.

Zo’n 3.500 brandweerlieden proberen nog steeds de grootste brand in de geschiedenis van Californië onder controle te krijgen. De Mendocino Complex- brand heeft ondertussen meer dan 132.828 hectaren natuurgebied vernield. De brandweer is er ondertussen wel in geslaagd om de Holy Fire, die woedt in de buurt van Los Angeles, met 29% in te perken. Die brand is vermoedelijk aangestoken. De autoriteiten hebben afgelopen week een man opgepakt op verdenking van brandstichting.