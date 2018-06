Aanstormend comedytalent (22) na optreden verkracht en vermoord in stadspark Melbourne IB

15 juni 2018

02u41

Bron: news.com.au 1 In Melbourne wordt geschokt gereageerd op de dood van een 22-jarige comédienne, die na een optreden in haar eentje naar huis liep, maar daar nooit aankwam. Onderweg werd Eurydice Dixon aangevallen, verkracht en vermoord. Haar lichaam werd in de vroege ochtend op een voetbalveld aangetroffen.

Om iets na middernacht stuurde Eurydice Dixon nog een berichtje naar een vriend. “Ik ben bijna veilig thuis. En jij?”, schreef ze aan Toby Magnuson. De vrouw had even daarvoor afscheid van de man genomen aan het station Flinders Street, waarna ze te voet naar huis ging – een route van een kleine vijf kilometer die ze al tientallen keren had afgelegd. Toen ze het berichtje verstuurde, bevond ze zich in het stadspark, op enkele honderden meters van haar huis.

Volgens Magnuson was zijn vriendin in de zevende hemel met het succes van haar optreden van die avond. “Ze was gelukkig en tevreden. Ze omhelsde me, gaf me een kus en zei dat ze naar huis ging wandelen. Ze voelde zich geweldig omdat haar optreden zo goed gegaan was.”

Voetbalveld

Om 2:40 diezelfde nacht werd haar lichaam teruggevonden op een voetbalveld, waar het waarschijnlijk na de feiten door de dader gedumpt werd. De politie gaf in de loop van de dag camerabeelden vrij van de route die de vrouw gevolgd had. Daarop is een jonge man in een hoodie te zien. De politie gaat er vanuit dat die jongeman de vrouw al minstens vier kilometer lang volgde. Dezelfde dag gaf de man, de 19-jarige Jaymes Todd, zich aan bij het politiebureau van Broadmeadows nadat hij de beelden gezien had. Hij is aangehouden en in verdenking gesteld van de verkrachting van en moord op Eurydice Jane Dixon.

Volgens zijn advocaat heeft de verdachte een autismespectrumstoornis en is hij sociaal teruggetrokken. Dader en slachtoffer kenden elkaar volgens de politie niet persoonlijk. De verdachte blijft zeker tot oktober in voorlopige hechtenis.

"Getalenteerd, vriendelijk en geliefd"

De comedywereld reageert geschokt op het plotse overlijden van de populaire Eurydice. “Ze was op weg naar huis nadat ze de hele avond mensen aan het lachen heeft gemaakt en nu is haar leven op deze manier zo abrupt geëindigd”, klinkt het ongelovig. “We zijn erg geschokt en zeer verdrietig over het tragische nieuws van de dood van Eurydice Dixon”, klinkt het in een bericht van Highlander, de bar waar Eurydices laatste optreden plaatsvond. “Ze was getalenteerd, vriendelijk, uniek en geliefd. We zijn allemaal bijzonder diep geraakt.” Volgens de Highlander zat de zaal altijd stampvol voor de shows van Eurydice, die regelmatig in de bar optrad. Enkele maanden geleden waren haar shows voor het Melbourne Comedy Festival in de bar nog uitverkocht.

De Comedy Women’s Association beschreef de vrouw als een “jong talent dat zeer hard gemist zal worden” en ook bekende comedians spraken hun condoleances uit. Er is inmiddels een GoFundMe-pagina opgericht om de familie van de vrouw te helpen met de begrafeniskosten.

I am absolutely shattered to hear of the despicable death of Eurydice Dixon. Our comedy community is like a family & this news is beyond heart breaking. My deepest condolences go to her family and friends. An important and funny voice has been extinguished. Vale Eurydice Dixon Jx pic.twitter.com/aqXAxISePW Julia Morris(@ Ladyjmo) link

My first stand up set when I was the same age as Eurydice Dixon, was about being afraid walking home at night. Making jokes about it was a way to feel slightly empowered instead of small and frightened. Mourning for this young comedian who was entitled to feel safe. Alex Lee(@ alex_c_lee) link

When we hear that young women are raped and murdered while walking home at night, it shakes the rest of us to our core. Not because it’s unthinkable but because it reaffirms what we’re scared of *all the time*.



This is heartbreaking. I love this photo. https://t.co/J408Mh3nzO Sally Rugg 🏳️‍🌈(@ sallyrugg) link