Aanstaand Nederlands kamerlid: “Hoe konden Joden zo als makke lammetjes door gaskamers worden gejaagd?” FVI

08 juni 2019

12u46

Bron: ANP 2 Aanstaand Nederlands Eerste Kamerlid voor de partij Forum voor Democratie (FVD) Toine Beukering zegt dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog "heel weinig verzet" was in Joodse kringen. "Ik ben altijd geïntrigeerd geweest hoe dat toch kan. Dat de Joden - zo'n dapper strijdbaar volk - als makke lammetjes gewoon door de gaskamers werden gejaagd."

Hij kon er naar eigen zeggen geen antwoord op vinden, maar vond wel: "Dat nooit meer. Daarom heb ik 40 jaar een uniform gedragen", zegt hij in een interview met Nederlandse krant De Telegraaf. "Ik beledig daar niemand mee en dat wil ik ook absoluut niet."

Beukering, die voorzitter van de senaat wil worden, gaat ervan uit dat hij dat voorzitterschap snel in de vingers zal hebben. Hij verwijst naar zijn ervaring bij Defensie, waar hij afzwaaide als brigadegeneraal. "Ik ben voor mijn werk twaalf keer verhuisd. En dan moet je heel snel up to speed komen, want na twee of drie jaar ga je alweer weg. Dus de inwerktijd moet kort zijn", zegt hij in de krant.