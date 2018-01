Aanslagpleger Londen had Corbyn op het oog kv eb

30 januari 2018

20u35

De man die juni vorig jaar met een bestelbus inreed op mensen die een moskee in Londen verlieten, had eigenlijk een ander doelwit op het oog: Labour-leider Jeremy Corbyn.

De 48-jarige terreurverdachte Darren O. uit Cardiff vertelde volgens de Britse media op de rechtszitting dat hij Labour-leider Jeremy Corbyn wilde doodrijden tijdens een pro-Palestijnse demonstratie.

Deze aanslag, die hij naar eigen zeggen met twee kompanen uit het extreemrechtse circuit had beraamd, ging niet door omdat de straten waren afgezet en Corbyn niet aanwezig bleek. De aandacht werd daarom verlegd naar een moskee in Finsbury Park, waar rond middernacht moslims naar buiten kwamen na het Ramadangebed. Er viel één dode en negen gewonden.

De vermoedelijke dader werd door omstanders uit zijn voertuig gesleurd. De Welshman zei na te zijn overgedragen aan de politie dat hij de macht over het stuur was verloren en dat hij alleen in het voertuig zat. Dinsdag verklaarde hij dat ene Dave de chauffeur was en dat hij niet wist wat die van plan was. Zelf was hij op de bijrijdersstoel bezig een andere broek aan te trekken. Waar Dave destijds is gebleven of nu uithangt kon hij niet zeggen.

Niet alleen de openbaar aanklager vond dat een vreemd verhaal, de verdachte zelf ook. O., die moord en poging tot moord ten laste is gelegd, gaf grif toe dat hij en zijn onduidelijke vrienden zoveel mogelijk slachtoffers wilden maken. Het werden gelovige moslims, Corbyn was hem toch liever geweest. En de Londense burgemeester Sadiq Khan ,,zou helemaal een lot uit de loterij zijn geweest''.