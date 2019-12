Aanslagen Sint-Petersburg verijdeld: Trump prijst "geweldige coördinatie" met Rusland PVZ

31 december 2019

17u18

Bron: AFP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag de "geweldige coördinatie" tussen de Verenigde Staten en Rusland toegejuicht. Door de samenwerking tussen de Moskou en Washington zou een aanslag in de Russische stad Sint-Petersburg verijdeld zijn.

De Russische veiligheidsdiensten hebben vrijdag twee Russen opgepakt die vermoedelijk van plan waren om tijdens de nieuwjaarsperiode een aanslag te plegen op "drukke plaatsen" in Sint-Petersburg. Volgens de Russische geheime dienst FSB waren de arrestaties mogelijk dankzij Amerikaanse inlichtingen. De Russische president Vladimir Poetin had Trump afgelopen weekend al bedankt daarvoor.

President Trump heeft dinsdag via Twitter bevestigd dat de VS een rol hebben gespeeld. Hij heeft in zijn bericht ook het belang van de samenwerking tussen Rusland en de VS in dit dossier in de verf gezet.

"De Russische president Poetin heeft gebeld om mij en de VS te bedanken omdat we hen hebben ingelicht voor een geplande terroristische aanval in de erg mooie stad Sint-Petersburg. Zij hebben de verdachten snel kunnen oppakken, waardoor vele levens gered konden worden. Geweldige en belangrijke coördinatie!", schrijft Trump.

President Putin of Russia called to thank me and the U.S. for informing them of a planned terrorist attack in the very beautiful city of Saint Petersburg. They were able to quickly apprehend the suspects, with many lives being saved. Great & important coordination! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link