Aanslagen Parijs: in Duitsland opgepakte Bosniër wordt aan ons land uitgeleverd mvdb

27 juni 2019

11u37

Bron: Belga 0 Een Bosniër die ervan verdacht wordt banden te hebben met de terroristen van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs is vorige week in Duitsland opgepakt.. Dat hebben de Duitse politie en openbare aanklagers vandaag bekendgemaakt. Er liep een Europees aanhoudingsbevel van een Brusselse onderzoeksrechter tegen hem, en de man zal worden uitgeleverd aan ons land.

De verdachte is een 39-jarige man, maar meer werd niet prijsgegeven over zijn identiteit. Hij werd gearresteerd in de nacht van 19 op 20 juni. Volgens de Duitse federale gerechtelijke politie en het parket van de Oost-Duitse staat Saksen liep er een aanhoudingsbevel tegen hem, voor zijn "vermoedelijke steun aan een terroristische organisatie die verband houdt met terroristische aanslagen, die in het bijzonder concertzaal Bataclan troffen" in Parijs.

Bij zijn arrestatie werden geen wapens aangetroffen in zijn woning. De man zit in voorlopige hechtenis in afwachting van zijn uitlevering aan België, waarvoor het parket van Saksen-Anhalt verantwoordelijk is. De politie kwam hem op het spoor na een arrestatie van twee Bosniërs in Dresden in februari, in het kader van granatenhandel.

Op 13 november 2015 pleegden negen mannen een reeks aanvallen in de buurt van het Stade de France in Saint-Denis en in de Franse hoofdstad, op de terrassen van restaurants en in het concertgebouw Bataclan. In totaal vielen er 130 doden en meer dan 350 gewonden. Het netwerk achter de aanslagen in Parijs komt ook overeen met dat van de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel, waarbij 32 doden vielen.