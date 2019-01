Aanslag verijdeld in Nederland. Terreurverdachten wilden slechts “spelen met een kalasjnikov” ADN

10 januari 2019

16u17

Bron: Belga 0 Zes terreurverdachten die vandaag terechtstaan in Rotterdam, wilden slechts "spelen met een kalasjnikov”. Volgens het Openbaar Ministerie waren er “verregaande plannen voor een grote aanslag in Nederland”, maar is die voorkomen door infiltratie.

De terreurverdachten - tussen de 21 en 35 jaar - worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland en deelname aan een terreurorganisatie. Ze werden eind september opgepakt in een vakantiepark in Weert, waar de infiltrant (onklaar gemaakte) wapens had geleverd.



Volgens het Openbaar Ministerie wilden de mannen met kalasjnikovs en bomvesten een terreuraanslag plegen op een festival. Het is nog altijd onduidelijk welk evenement ze op het oog hadden.

Leverancier

Volgens de verdediging waren er echter helemaal geen concrete plannen voor een aanslag. De zes terreurverdachten wilden slechts “spelen met een kalasjnikov”, of een ‘AK’ zoals zij het wapen noemen.



Die wapens werden besteld bij de infiltrant. Die deed zich voor als leverancier en regelde een ontmoeting in het vakantiehuisje in Weert. De wapens waren vooraf onklaar gemaakt, in het vakantiepark werden de verdachten ingerekend. Verdachte Waïl el A. heeft toen meerdere keren met de onklaar gemaakte wapens geprobeerd op de agenten te schieten.

“Uitgelokt”

Volgens de mannen waren er echter geen plannen voor een aanslag. Sterker nog, de verdachten zijn “uitgelokt” door de infiltrant van justitie, betoogde de advocaat van verdachten Hardi N. en Morat M. vandaag. “Het OM heeft een groep gecreëerd en vrees voor een aanslag gecreëerd”, aldus meester Serge Weening. Volgens hem is N. door de infiltrant tot iets gebracht wat hij anders niet zou hebben gedaan.

De rechtbank besliste alvast dat de zes langer in de cel blijven. De volgende zitting is op 3 april.