Aanslag van gisteren was zwaarste ooit in Somalië: "Zeker 231 doden"

Bron: Belga, ANP 1 REUTERS De dodentol van de zware bomaanslag die gisteren plaatsvond in de Somalische hoofdstad Mogadishu heeft minstens 231 mensenlevens geëist. Er vielen ook meer dan 200 gewonden. Dat hebben plaatselijke medische centra vandaag meegedeeld.

De aanslag met een vrachtwagen op een druk kruispunt in Mogadishu is nog niet opgeëist, maar de Somalische regering gaat ervan uit dat het het werk is van de islamistische organisatie al-Shabaab. Enkele uren later vond in een andere wijk in de stad een tweede explosie plaats. Met 231 doden gaat het om de zwaarste (dubbele) aanslag ooit in Somalië.

Volgens AP hebben artsen de grootste moeite om de vele gewonden te identificeren, omdat ze zwaar verbrand zijn.

President Mohamed Abdullahi noemde de nieuwe aanslag een nationale tragedie en riep zijn landgenoten op om de slachtoffers te helpen door bloed te doneren. Hij kondigde ook drie dagen van nationale rouw af.

