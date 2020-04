Aanslag op stadion in Jeruzalem verijdeld JG

22 april 2020

16u09

Bron: Belga 0 De Israëlische inlichtingendienst Shin Bet heeft woensdag bevestigd dat geplande terroristische aanslagen op het Teddy Stadion in Jeruzalem en op verschillende locaties op de Westelijke Jordaanoever verhinderd werden.

Drie Palestijnen tussen de 24 en 27 jaar konden in verband worden gebracht met de geplande aanslagen en werden in maart gearresteerd. Alle drie waren ze lid van een islamitische terreurcel binnen de Hamasbeweging.

De drie mannen leerden elkaar kennen op de universiteit van Bir Zeit in Ramallah, Palestina. Ze waren van plan het sportstadion te bombarderen en verschillende aanvallen uit te voeren op Israëlische soldaten op de Westelijke Jordaanoever. Het jongste lid, in het bezit van een Israëlische identiteitskaart, had in december al een voetbalwedstrijd in het stadion bijgewoond om zo de mogelijkheden te verkennen.

Met behulp van financiering afkomstig van een hooggeplaatst lid van Hamas konden de drie het nodige materiaal aankopen om de bommen te bouwen. Ze werden aangehouden nog voor ze eraan konden beginnen, verklaarde Shin Bet.

Hun arrestatie voorkwam een ernstige terroristische aanslag op soldaten en burgers, voegde de dienst er nog aan toe.