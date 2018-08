Aanslag op schoolbus in Jemen geen uitzondering: coalitie van Saoedi-Arabië bombardeerde al minstens 50 burgervoertuigen in 2018 IVI

16 augustus 2018

22u13

Bron: Yemen Data Project, The Guardian 0 De aanslag op een bus met schoolkinderen vorige week was een van meer dan vijftig luchtaanvallen waarbij dit jaar burgervoertuigen geraakt zijn door de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Dat blijkt uit data van het onafhankelijke controleorgaan Yemen Data Project.

Bij de luchtaanval op de schoolbus zijn vorige donderdag 51 mensen om het leven gekomen, onder hen ook 40 kinderen. De Saoedische regering laat het incident onderzoeken, maar zegt wel dat het ging om een “wettige militaire actie”. De coalitie had als doel om Houthi-leiders te raken die “verantwoordelijk zijn voor de rekrutering en training van jonge kinderen om hen nadien naar het slagveld te sturen”.

Uit statistieken van Yemen Data Project blijkt dat de aanval op de schoolbus niet het eerste incident is waarbij burgervoertuigen worden geraakt. In tegendeel: het aantal luchtaanvallen op voertuigen met burgers is dit jaar toegenomen. Volgens het controleorgaan zijn in de eerste zeven maanden van 2018 al 55 bombardementen uitgevoerd op bussen of personenwagens waarin burgers zaten. In 2017 zijn er 91 aanvallen uitgevoerd, maar de organisatie vreest dat Saoedi-Arabië tegen het einde van dit jaar meer dan 100 burgervoertuigen zal geraakt hebben.

Burgerslachtoffers

Het controleorgaan in de Saoedische hoofdstad Riyad dat moet nagaan of de coalitie zware overtredingen heeft gemaakt bij aanslagen met burgerslachtoffers geeft slechts in heel uitzonderlijke gevallen toe dat er ook werkelijk fouten zijn gemaakt. Het Joint Incidents Assessment Team (JIAT) steunt in de meeste gevallen de uitleg van Saoedi-Arabië, zegt Human Rights Watch (HRW). Er zijn dit jaar al zeker 75 aanvallen geweest waarbij burgers zijn omgekomen, maar het JIAT wil maar van tien incidenten toegeven dat er onschuldige slachtoffers zijn gevallen door luchtaanvallen van de coalitie. Bovendien zegt het JIAT dat er slechts in twee gevallen “mogelijke fouten zijn gemaakt door Saoedi-Arabië”. Saoedi-Arabië beloofde bovendien een som geld op tafel te leggen voor de getroffen families van die tien aanslagen. Maar volgens HRW zijn de familieleden van slachtoffers nooit gecontacteerd geweest, laat staan dat ze een compensatie hebben ontvangen.

Doelwitten

Uit statistieken van Yemen Data Project blijkt ook nog dat 36% van de geraakte doelwitten van de coalitie militair zijn, 31 % zijn niet-militair en in 33% van de gevallen worden de doelwitten geklasseerd als “onbekend”.

Van de 140 aanvallen in juni van dit jaar waren 24 geraakte doelwitten woonwijken en nog eens 24 “niet-militaire” voertuigen. Twee aanvallen waren ook gericht op scholen en drie op gezondheidscentra.