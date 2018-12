Aanslag op kerstmarkt Straatsburg in 2000 op het nippertje verijdeld mvdb

12 december 2018

12u01

Bron: de Volkskrant 2 De kerstmarkt van Straatsburg kwam al eerder in beeld als potentieel terreurdoelwit. In 2004 werden tien leden van een terroristische cel veroordeeld tot lange celstraffen voor het beramen van een aanslag op de kerstmarkt van 2000. Het commando bestond uit Algerijnen en Fransen van Algerijnse afkomst en werd de Frankfurt-groep genoemd.

De hoofdverdachten werden op 16 december 2004 in Parijs schuldig bevonden aan het deel uitmaken van een terroristische organisatie. Ze kregen straffen variërend van zes tot tien jaar. Volgens de speurders werd de geplande aanslag op het nippertje verijdeld. Het belangrijkste bewijsstuk was een video-opname, gemaakt op 23 december 2000. Het gaat om een autorit vanuit Frankfurt naar Straatsburg. Wanneer de gotische kathedraal in beeld komt, is te horen: “Hier is de kathedraal van de vijanden van God te zien.” Enkele voorbijgangers worden gefilmd, waarop de cameraman zegt: “Als God het wil, laat ze branden in de hel”.

De terreurcel wilde een snelkookpan vol explosieven laten ontploffen tijdens de kerstmarkt. Het kerstgebeuren in de grootste stad van de Elzas trekt bezoekers van over de hele wereld. De video was wellicht de laatste verkenning vooraleer de cel moest toeslaan.



De Duitse politie viel op Kerstmis 2000 binnen in een appartement in Frankfurt. De inval volgde na een tip van de Franse inlichtingendiensten. In de flat werden explosieven, wapens, vervalste documenten en een handleiding voor het vervaardigen van explosieven gevonden. De groep volgde het gedachtegoed van al-Qaida. Vier leden van de groep werden in Duitsland berecht. Ook zij kregen zware celstraffen.