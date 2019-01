Aanslag op Amerikaans gehucht Islamberg verijdeld, jong viertal in de cel mvdb

22 januari 2019

23u34

Bron: New York Post 0 Inwoners van het Amerikaanse gehucht Islamberg in de staat New York zijn ontsnapt aan een aanslag. Drie meerderjarige verdachten en een minderjarige zijn ogepakt. Ze zouden meerdere cilindervormige explosieven hebben vervaardigd.

De opgepakte verdachten zijn allen jong: naast de minderjarige verdachte (16), gaat het om jongens van 18, 19 en 20. Ze zijn afkomstig uit de streek van Rochester, een stad op zo’n drie uur rijden van Islamberg. Dit gehucht ligt in Tompkins, een dorp op zo’ 230 kilometer ten noordwesten van New York City. Sinds eind jaren tachtig wonen er zo’n veertig families van islamitische zwarte Amerikanen. Het is niet de eerste keer dat een aanslag op de wijk wordt verijdeld. In juni 2017 werd Robert Doggart uit Tennessee schuldig bevonden aan verregaande plannen voor een aanslag. Hij kreeg 20 jaar.