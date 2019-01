Aanslag Nairobi: “Alle terroristen omgebracht, veertien onschuldigen gedood” ADN

16 januari 2019

08u19

Bron: Belga, ANP 0 Bij de aanslag op een luxehotel in Nairobi zijn alle terroristen omgebracht. “Ik kan bevestigen dat een uur geleden de operatie in het DusitD2-hotel is afgelopen en dat alle terroristen geëlimineerd zijn”, aldus president Uhuru Kenyatta vanochtend tijdens een tv-toespraak. Eerder was er sprake van vier terroristen, van wie één zichzelf bij het begin van de aanval, gisterenmiddag, opblies. Nog volgens Kenyatta gingen veertien onschuldige levens verloren door deze terroristen. Er vielen ook gewonden, maar Kenyatta zei niet hoeveel. Meer dan 700 mensen werden uit het hotel geëvacueerd.

“We hebben deze dreiging aangepakt en onze vrienden en de rest van de wereld getoond dat we een land zijn dat elke bedreiging tegen onze natie aan kan”, aldus Kenyatta. “We rouwen vanochtend als land, en we denken aan de onschuldige mannen en vrouwen die omkwamen bij dit zinloos geweld.” De aanslag werd gisteren al opgeëist door de Somalische terreurbeweging al-Shabaab. “De komende dagen en weken zullen we het nooit eindigende werk om onze instellingen te versterken, verder zetten. Iedereen die betrokken was bij de financiering, de planning en de uitvoering van deze laffe daad zal opgespoord worden.”

Afgelopen nacht en ook vanochtend werden nog ontploffingen en schoten gehoord, hoewel de Keniaanse overheid rond middernacht aankondigde dat alles veilig was. Bij de aanslag zijn veertien doden gevallen, onder wie ook een Brit en een Amerikaan.

Vier schutters vielen gisterennamiddag het luxehotel binnen. Er was een explosie in de parking van het hotel en daarop bracht een zelfmoordterrorist zichzelf tot ontploffing in de foyer van het DusitD2-hotel, meldde de politie. Vanochtend waren er weer af en toe schoten te horen, aldus een DPA-journalist ter plaatse. Ook in de loop van de nacht werden nog ontploffingen en schoten gehoord. Dat bemoeilijkte de evacuatie van mensen die nog altijd in de gebouwen vast zaten.

Amerikaanse conferentie geviseerd

“We willen de volledige bevolking, ook politici, waarschuwen dat het Dusit en de omgeving rond 14 Riverside Drive een plaats delict is waar een veiligheidsoperatie aan de gang is”, liet de Keniaanse politie om 5 uur (Belgische tijd) weten. “Tot de omgeving veilig verklaard is, moet iedereen die niet betrokken is bij de operatie de omgeving vermijden.” Rond 1.30 uur tweette het Keniaanse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er “geen verdere bedreiging voor de bevolking” bestaat. “Burgers (...) werden veilig geëvacueerd. Alle gebouwen en de omgeving zijn veilig.”

De aanslag viseerde een door Amerikanen georganiseerde conferentie, zei een politiewoordvoerder. Die conferentie zou aanvankelijk in het luxehotel plaatsvinden, maar werd in laatste instantie verplaatst naar een andere locatie.

Veertien doden

Er kwamen elf Kenianen om, een Amerikaan en een Brit, zeggen lokale media. De Amerikaanse regering bevestigt dat één Amerikaanse staatsburger is overleden. Eén slachtoffer is nog niet geïdentificeerd. Vijf jaar geleden viel al-Shabaab het winkelcentrum Westgate in Nairobi aan. De belegering van Westgate duurde 80 uur. Ook toen kondigde de regering veel te vroeg aan dat de aanval voorbij was.