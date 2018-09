Aanslag met springstoffen verijdeld, Duitse politie pakt 17-jarige jongen op KVE

13 september 2018

15u20

Bron: Die Welt 0 Een 17-jarige jongen wilde blijkbaar een islamitisch geïnspireerde bomaanslag plegen in het Rijn-Maingebied. De Duitse politie kon de plannen dwarsbomen en arresteerde de jongeman. De jonge Duitser heeft de aanslagplannen toegegeven.

De tiener werd op 1 september in Florstadt in de deelstaat Hessen gearresteerd, aldus het parket van Frankfurt vandaag. Hij was luidens de politie al volop bezig met de voorbereidingen van de aanslag met explosieven en had al kleine hoeveelheden chemicaliën gekocht.

Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek beschikte hij over een handleiding voor de bouw van explosieven en trachtte hij aan de nodige chemicaliën te geraken via het internet.

De chemicaliën die werden gevonden tijdens een huiszoeking, waren geschikt voor de aanmaak van TATP, een springstof die het handelsmerk is geworden van terroristen gelieerd aan IS of andere extremistische groeperingen.

Het onderzoek werd gevoerd op basis van informatie van de inlichtingendiensten. De arrestatie werd uitgevoerd door speciale eenheden. De tiener is in hechtenis genomen.