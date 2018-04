Aanslag in Münster eist na drie weken nog 4de dodelijk slachtoffer KVDS

26 april 2018

14u14

Bron: Belga 0 Bijna drie weken na de aanslag in het West-Duitse Münster is nog een 74-jarige man aan zijn zware verwondingen bezweken. Dat heeft een politiewoordvoerder meegedeeld. Daarmee is het aantal doden van de aanslag opgelopen tot 4.

De 48-jarige Jens R. reed op 7 april met zijn kampeerwagen in op een vol terras in het historische centrum van de stad. Aanvankelijk werden daarbij 2 mensen gedood en meer dan 20 anderen verwond. Enkele gewonden verkeerden lange tijd in levensgevaar. 6 van hen worden nog in het ziekenhuis behandeld, waarvan er 2 nog op de afdeling intensieve zorgen liggen, maar niet meer kritiek zijn. (lees hieronder verder)

Na zijn dollemansrit maakte de dader met een kogel een eind aan zijn leven. Het onderzoek rond het motief en de juiste toedracht van het incident is nog niet afgesloten. Het parket gaat ervan uit dat Jens R. zelfmoordgedachten had. De man was bij de autoriteiten in Münster bekend. De vader van de dader veronderstelt dat de persoonlijkheidsstoornis van zijn zoon hem tot zijn daad zou hebben aangezet. Volgens hem leed hij aan "achtervolgingswaan".

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.