Aanslag Halle werd 35 minuten lang gelivestreamd op Twitch, video nog altijd makkelijk terug te vinden op fora IB TTR ADN

10 oktober 2019

07u45

Bron: Belga, Mitteldeutsche Zeitung, Die Welt, Bild 4 De aanslag op een synagoge in het Duitse Halle werd 35 minuten lang live uitgezonden op de videosite Twitch, waar hij op dat moment door vijf personen werd bekeken. Nadien werden de beelden nog door 2.200 personen gezien alvorens het streamingplatform ze na een half uur op het spoor kwam en verwijderde. Dat meldt de videosite, die gespecialiseerd is in games en e-sport, zelf. Op omstreden online fora als 4chan en BitChute zijn de beelden nog steeds gewoon terug te vinden en werden ze al tienduizenden keren bekeken. Naast de video zijn er ook nog altijd links te vinden van het antisemitische ‘manifest’ dat de schutter een week geleden postte op 4chan.

Aan het begin van de opname richt de 27-jarige Stephan Balliet, uit Eisleben, zich in het Engels tot de kijkers. “Hallo, mijn naam is Anon. Ik denk dat de Holocaust nooit is gebeurd”, zegt Balliet. “De kern van alle problemen zijn joden”, gaat hij verder. “Anon” is volgens de Duitse krant Die Welt een naam die vaak wordt gebruikt door gebruikers van de omstreden internetfora 4chan en 8chan.

Terwijl Balliet door de stad rijdt, klinkt op de achtergrond Amerikaanse rapmuziek. “Niemand verwacht de internet-SS”, zegt hij. Vervolgens stopt Balliet de wagen en probeert hij de synagoge binnen te vallen. De aanvaller legt explosieven aan de toegangsdeur. Hij schiet op deuren en vensters, maar raakt niet binnen. In het filmpje is op een gegeven moment een vrouwenstem te horen, zo bericht BILD. “Niet schieten”, smeekt de vrouw. De dader, die op zijn helm een camera draagt, antwoordt kordaat: “Zwijg”. Daarna opent hij koelbloedig het vuur.

Bij de schietpartij kwamen een man en een vrouw om het leven. De man had zich verscholen in een pittabar. De schutter opende volgens Mitteldeutsche Zeitung meermaals het vuur op het slachtoffer, dat achter een koelkast lag. De vrouw werd doodgeschoten op straat, in de buurt van een begraafplaats. BILD meldt dat de dader vermoedelijk nog meer mensen wilde doden, maar problemen had met zijn wapen. In de video is te horen hoe hij meermaals vloekt. “Alle wapens hebben gefaald” De man gooide ook een granaat in de kebabwinkel, maar die ontplofte niet.

Account

De vermoedelijke schutter opende zijn account op Twitch, een platform van Amazon dat voornamelijk gewijd is aan videospelletjes, twee maanden geleden. Hij had tot nu toe nog maar één keer geprobeerd om een video te livestreamen, aldus Twitch, dat zegt het voorval te onderzoeken. "Twitch voert een nultolerantiebeleid wat betreft haatdragend gedrag en elke daad van geweld wordt bijzonder ernstig genomen. We hebben met spoed gehandeld om deze content te verwijderen en zullen alle accounts die content van deze afschuwelijke daad hebben geplaatst of opnieuw plaatsen permanent verwijderen", luidt het.

Twitch has a zero-tolerance policy against hateful conduct, and any act of violence is taken extremely seriously. We worked with urgency to remove this content and will permanently suspend any accounts found to be posting or reposting content of this abhorrent act. Twitch(@ Twitch) link

Maar de volledige video is vandaag dus nog steeds gewoon te vinden op talrijke sites met gewelddadige inhoud. Twee video’s die het Franse persagentschap AFP aantrof, werden ruim 90.000 keer bekeken. Een van die sites, BitChute, is populair in extreemrechtse middens omdat de inhoud ervan niet gecontroleerd wordt.

Na de terroristische aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, waarbij 51 doden vielen, gingen de grote internetoperatoren een samenwerkingsverband aan om “haatdragende en extremistische” inhoud online te bannen.

Once the video was removed, we shared the hash with an industry consortium to help prevent the proliferation of this content. We take this extremely seriously and are committed to working with industry peers, law enforcement, and any relevant parties to protect our community. Twitch(@ Twitch) link

Extreemrechtse achtergrond

De 27-jarige schutter was niet bekend bij de politie of de binnenlandse veiligheidsdienst. Der Tagesspiegel weet verder nog dat de schutter springstof in zijn auto had achtergelaten. In zijn vlucht kaapte de man een taxi, en daarmee kreeg hij een ongeluk. De dader raakte gewond tijdens een vuurgevecht en onderging een heelkundige ingreep. De bronnen van de Duitse krant wijzen er wel op dat wel onderzocht wordt of de man medeplichtigen of andere helpers had.

De vermoedelijke dader van de aanslag heeft op het internet dus ook een antisemitisch manifest gepubliceerd. Dat melden het terrorismeobservatorium SITE en de Duitse krant Die Welt. De directeur van SITE, Rita Katz, heeft op Twitter gemeld dat “het document klaarblijkelijk een week geleden is gepubliceerd, op 1 oktober”. Volgens haar staan er foto’s in van wapens en munitie, waaronder zelfgemaakte wapens, en drukte de auteur zijn wil uit om “zoveel mogelijk niet-blanken te doden, en dan liefst Joden”.

Volgens Die Welt is de tekst ongeveer tien pagina’s, geschreven in het Engels. Er staat specifiek in dat de dader de synagoge van Halle wilde aanvallen op de Joodse feestdag Jom Kippoer, en die aanslag zelf wilde overleven. Nog altijd zijn er online links te vinden naar het haatmanifest.