Aanslag fietsers Tadzjikistan: lichamen slachtoffers overgedragen Caspar Naber

04 augustus 2018

10u30

Bron: AD 0 De lichamen van de vier fietstoeristen die vorig weekend omkwamen bij de terreuraanslag in Tadzjikistan zijn overgedragen aan de autoriteiten van hun vaderland. De betrokken ambassades zullen zorgen voor de repatriëring van stoffelijke overschotten, meldt de Russische nieuwssite sputniknes.com.

Een van de dodelijke slachtoffers is zoals eerder gemeld René Wokke (56) uit Amsterdam. De andere gedode fietsers komen uit Zwitserland en de Verenigde Staten. Hun lichamen zijn gisteren vrijgegeven en overgedragen aan de ambassades, verklaarde een woordvoerder van het Tadzjiekse ministerie van Volksgezondheid aan sputniknews.com.

Ziekenhuis

Volgens de woordvoerder liggen twee fietsers die gewond raakten bij de aanslag nog in het ziekenhuis in de Tadzjiekse hoofdstad Doesjanbe. "Ze worden nog steeds behandeld voor de ernstige steekwonden die ze opliepen."

De bewuste slachtoffers zijn een Zwitserse vrouw en een Fransman. Ze maakten deel uit van een groep van zeven buitenlandse fietstoeristen die elkaar onderweg hadden ontmoet: drie koppels uit Nederland, Zwitserland en Amerika en een Fransman die alleen reisde. Een auto van het merk Daewoo Ledganza reed zondag op zo'n 90 kilometer van Doesjanbe in op de groep. De vijf inzittenden stapten daarna uit en staken met messen in op de fietsers. Vier van hen overleden, de overige drie belandden in het ziekenhuis.

Onder die laatsten bevond zich ook de partner van René Wokke. Kim Postma (58) mocht het ziekenhuis dinsdag verlaten en werd ondergebracht in een hotel.

Daders

Terreurbeweging IS claimde de aanslag en publiceerde een video van de vijf aanslagplegers maar volgens de Tadzjiekse regering was de terreurdaad het werk van een verboden islamitische partij. Buitenlandse deskundigen bestempelen de beschuldiging als 'fake news'. Vier Tadzjiekse oppositiegroepen in het buitenland vroegen Nederland, Zwitserland, de Verenigde Staten en de EU om een gezamenlijk onderzoek in te stellen naar de aanslag.

Bekijk hieronder de nieuwsvideo waar IS de aanslagplegers laat zien en hoe de aanslag gepleegd werd: