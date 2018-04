Aanslag bij halve marathon Berlijn verijdeld ADN

08 april 2018

16u14

Bron: ANP, Belga 11 De politie van Berlijn heeft een aanslag bij de halve marathon van vandaag in de Duitse hoofdstad verijdeld. Een man zou met een mes hebben willen insteken op de deelnemers.

De man werd gearresteerd door leden van de speciale diensten, zo meldt de Duitse website Die Welt. Ook drie medeverdachten zijn opgepakt. De hoofdverdachte zou nauwe banden hebben gehad met de Tunesiër Anis Amri die in 2016 de aanslag op de kerstmarkt van Berlijn pleegde. Het motief voor de aanslag zou wraak zijn voor Amri die op 23 december door Italiaanse agenten werd doodgeschoten.

De man wilde zijn terreurdaad met twee scherp geslepen messen plegen. In het huis van een van de medeverdachten sloegen speurhonden aan op springstof. Het is niet duidelijk of die ook zijn aangetroffen. De veiligheidsdiensten hadden de verdachten al langere tijd in het vizier. Echt gevaar dat de aanslag zou plaatsvinden, was er dan ook niet, schrijft Die Welt.

Een politiewoordvoerder wilde desgevraagd enkel bevestigen dat er arrestaties zijn verricht in verband met de halve marathon. De zaak is in handen van het Openbaar Ministerie, dat later hierover een perscommuniqué zal verspreiden.