Aanschuiven voor de Everest: deze 11 bergbeklimmers overleefden de file niet

28 mei 2019

12u53 0 Met de Amerikaanse bergbeklimmer Christopher John Kulish (61) die tijdens het afdalen van Mount Everest stierf, staat de dodentol inmiddels op elf. Daarmee is 2019 het dodelijkste klimseizoen sinds 2015. De lange wachtrijen richting de top worden aangeduid als oorzaak, maar wie zijn de bergbeklimmers die de file fataal werd?

De Mount Everest is met een hoogte van 8.848 tot 8.850 meter, de hoogste berg ter wereld. Het is een trekpleister voor ervaren alpinisten en adrenalinejunkies, maar dit jaar lijkt de berg wel erg populair te zijn. Zo ontstonden er zelfs files richting de top.



Urenlang moesten de klimmers wachten om toch maar het puntje van de ijsberg te bereiken. En dat heeft dodelijke gevolgen: het wordt niet voor niets de zone des doods genoemd. Boven de 8.000 meter is er immers een gebrek aan zuurstof. Vermits de klimmers graag licht gepakt vertrekken houden ze weinig rekening met lange wachtrijen waarvoor extra zuurstof nodig is.

Filewaarschuwing

Hetzelfde lot onderging de 61-jarige Amerikaanse advocaat Christopher John Kulish, het laatste slachtoffer op de Everest. Hij bereikte de top, maar stierf tijdens het afdalen. Waarschijnlijk gebeurde dat door vermoeidheid en uitputting.

Het slachtoffer dat voor Kulish stierf, waarschuwde overigens nog voor de lange files: Robin Haynes Fisher was een 44-jarige Brit die eveneens op het hoogste punt van de berg stierf, tijdens het afdalen. Fisher was aan het afdalen toen hij plots flauwviel. Zijn sherpagidsen probeerden hem nog te redden door zijn zuurstoffles te vervangen en hem wat water te geven, maar hulp mocht niet meer baten. “Met een enkele weg naar de top, kan oponthoud door de drukte fataal zijn”, luidde het nog op zijn Instagram voordat hij zich aan de tocht waagde.

Dodelijke week

Vrijdag 24 mei vielen er twee doden op Mount Everest. Daaronder de Nepalese berggids Dhruba Bista. Hij werd nog per helikopter naar het basiskamp gebracht waar hij een tijdje later stierf aan hoogteziekte.

Diezelfde dag werd de 56-jarige Ier Kevin Hynes niet meer wakker in zijn tent. Hynes was een ervaren klimmer die vorig klimseizoen de zuidelijke top van de Mount Everest alvast bereikte. Maar dit jaar wilde hij de meest noordelijke top overwinnen. Maar op een hoogte van zo’n 7.000 meter werd de man ziek. Hij besliste om terug te keren naar het basiskamp, maar haalde het niet meer.

Op 23 mei stierf Kalpana Das (53), een vrouwelijke bergbeklimster afkomstig van India. Ze was een advocate en ervaren klimster die heel wat expedities op haar curriculum had staan. Toch werd haar vierde poging – ze probeerde het al eens in 2004 en 2006, en in 2008 slaagde ze in haar opzet - om Mount Everest te beklimmen haar fataal.

Een bergbeklimmer die in dezelfde rij als Kalpana Das moest aanschuiven, getuigde later dat hij over haar lijk moest stappen om verder te kunnen. “Het was doodeng.”

De 27-jarige Nihal Bagwan, eveneens afkomstig van India, stierf dezelfde dag als Das. Nihal Bagwan bereikte de top maar verloor al zijn energie tijdens het afdalen. Vier sherpa’s brachten hem terug naar een lagergelegen basiskamp, maar daar stierf de twintiger in zijn tent.

Op 22 mei overleed de 54-jarige Anjali Kulkarni terwijl ze samen met haar man afdaalde. Volgens de Himalayan Times maakten zij en haar man deel uit van een 6-koppig team. De file op de top van de berg zou volgens de sherpa’s de oorzaak van haar overlijden zijn. Het team zou maar liefst 12 uur in de rij hebben aangeschoven.

Diezelfde dag stierf ook Donald Lynn Cash (55). Donald was een Amerikaan die al jaren droomden om de top van Mount Everest te bereiken. Hij had bijzonder hard getraind voor zijn tocht, eenmaal ter plaatse beleefde hij de tijd van zijn leven (als we zijn Instagrampost mogen geloven). Cash bereikte de top, maar werd ziek tijdens de afdaling. Nadat hij viel, probeerden de sherpa’s hem nog te reanimeren, maar ze konden hem niet redden.

Over de drie overige slachtoffers is niet veel nieuws bekend. Zo was de 28-jarige Ravi, een bergbeklimmer uit India, het eerste slachtoffer.

Seamus Lawless (39), een assistent-professor van het gerenommeerde Trinity College in Dublin wordt nog altijd vermist. Maar omdat men vermoedt dat hij gevallen is tijdens de afdaling, is de zoekactie stopgezet. Enkele uren voor het nieuws van Lawless zijn verdwijning, had de universiteit van Dublin met vreugde op Twitter gemeld dat haar leden van de expeditie “Ireland on Everest” de top hadden bereikt. Bij de tweet ook een foto waarin Lawless lachend poseert naast Jenny Copeland, die zich samen met Seamus had getraind om de klim aan te kunnen.

This morning @seamuslawless, Professor at Trinity's @AdaptCentre reached the summit of #MountEverest. Congratulations to you and @irelandeverest team. Your achievement is tremendous.

Tenslotte ook nog een Oostenrijker, van wie de naam en leeftijd onbekend zijn, onder de slachtoffers.

