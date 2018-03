Aanrijding van Franse militairen was geen terrorisme TT HA

29 maart 2018

20u32

Bron: BFMTV, Belga 47 De man die vanochtend een groep joggende Franse militairen aanreed bij hun kazerne, had geen terroristisch motief. Het gaat niet om terrorisme en zelfs niet om poging tot moord, maar om een "trieste, banale zaak van geweld", zegt de procureur van Grenoble. De bestuurder, een 23-jarige bekende bij het gerecht, had gedronken en werd na een klopjacht ingerekend.

Iets na 8 uur deze ochtend reed een man in op een groepje joggende militairen nabij de kazerne van Varces-Allières-et-Risset, in de buurt van Grenoble in het oosten van Frankrijk. Niemand raakte daarbij gewond. De soldaten konden het voertuig ontwijken door in een greppel te duiken, aldus France Info. De Franse politie kon al snel twee personen oppakken. Het gaat om de chauffeur van de wagen en de eigenaar ervan.

Volgens de procureur Jean-Yves Coquillat gaat het "duidelijk" niet om terroristische feiten. Eén betrokken militair getuigde dat de man de wagen niet recht op hen afstuurde, maar zijn stuur een snok gaf om de soldaten "schrik aan te jagen". Het gaat volgens Coquillat dus niet om een poging tot moord, maar wel om "geweld en mogelijk ook bedreigingen." De bestuurder zou ook beledigingen hebben geroepen naar de militairen.

De bestuurder van de gestolen Peugeot 208 zou dronken zijn geweest. Hij kon daarom nog niet ondervraagd worden. De politie deed wel al een huiszoeking bij hem thuis. De jongeman werd al 25 keer veroordeeld voor diefstal en geweldplegingen, en verbleef ook al twee keer in de gevangenis. Hij was nog maar sinds eind vorig jaar terug op vrije voeten. In de wagen zat ook een jonge vrouw, maar zij kon nog niet geïdentificeerd worden.