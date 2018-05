Aanranding voortaan eindelijk verboden in Saoedi-Arabië kv

28 mei 2018

18u13

Bron: Belga 0 De Saoedische Shura, de instelling die formeel als parlement fungeert in de absolute monarchie, heeft maandag een anti-aanrandingswet goedgekeurd. De beslissing komt er enkele weken voordat het land het verbod voor vrouwen om met de auto te rijden afschaft.

"De wet is gericht op het bestrijden en voorkomen van aanranding. Ze legt straffen op aan daders, en beschermt slachtoffers en hun privacy, integriteit en vrijheid, die gewaarborgd wordt door de islamitische sharia-wet", zegt de Shura in een mededeling.

De wet telt acht artikels en stelt dat daders tot vijftien jaar cel en/of een boete van 3 miljoen riyal (ongeveer 689.000 euro) kunnen krijgen, zegt de krant Okaz op basis van Saoedische bronnen.

In september besliste koning Salman om het verbod op autorijden voor vrouwen te schappen. Er wordt aangenomen dat de verandering er onder impuls van kroonprins Mohammed bin Salman komt. Saoedische vrouwen mogen vanaf 24 juni met de auto rijden.

Veel vrouwen in Saoedi-Arabië zijn bang om aangerand te worden wanneer ze mogen autorijden.

De anti-aanrandingswet werd opgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken, en werd door de koning besteld in december. Tot nu toe had Saoedi-Arabië geen wetten over het probleem.