Aanrander 15-jarig meisje in treincoupé gevonden... in de gevangenis Simone van Zwienen

11 april 2018

12u10

Bron: AD 1982 De man die een 15-jarig Nederlands meisje aanrandde in de trein van Coevorden naar Emmen is gevonden. De Nederlandse politie hoopte hem op te sporen met beelden. Die werden gisteren op tv getoond. De man werd snel herkend. Wat bleek? Hij zat al in de gevangenis.

Onder meer in het bekende Nederlandse tv-programma Opsporing Verzocht werd aandacht gevraagd voor de zaak. De man, die het meisje probeerde te zoenen en haar bij haar kruis greep, was duidelijk te zien op camerabeelden.

Hoe kon het gebeuren dat de politie de beelden naar buiten bracht, terwijl de man al vast zat? Volgens politiewoordvoerder Paul Heidanus was de man in eerste instantie niet herkend bij de politie, vertelt hij tegen Dagblad van het Noorden. "We communiceren altijd eerst intern dat we een bepaalde verdachte zoeken. Dat heeft in dit geval niet tot herkenning geleid. De dader was dus onbekend."

Het Openbaar Ministerie gaf daarop toestemming om de beelden te openbaren. Die kwam er. "Al vrij snel na de uitzending werd hij herkend'', zegt Heidanus. "De beelden hebben we zo snel mogelijk verwijderd. We hadden ze nooit vrijgegeven als we dat hadden geweten."

Waarvoor de man vast zit, zegt de politie Noord-Nederland niet te weten.