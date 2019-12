Aannemer die 125 miljoen euro won met EuroMillions: “Mijn klanten moeten niks meer betalen” Tom Tates

17 december 2019

07u49

Bron: AD.nl 0 De 42-jarige Steve Thomson, een Britse aannemer die in november ruim 125 miljoen euro won met EuroMillions, heeft zijn particuliere klanten laten weten dat ze niets hoeven te betalen voor lopende bouwprojecten die hij momenteel uitvoert. Steve ziet de gratis klussen als vroeg kerstcadeau voor de klanten.

Sinds hij de hoofdprijs in de wacht sleepte, weigert hij stelselmatig rekeningen te versturen. Dit tot groot genoegen van zijn klanten. Volgens een buurman van Thomson is de aannemer het intussen beu om over zijn megawinst ter praten. “Hij werkt nog steeds op de gebruikelijke manier en daardoor hoeft hij er niet over te piekeren wat te doen met die enorme bak geld”, vermoedt de anonieme buurman die volgens tabloid Daily Mail anoniem wenst te blijven.

De buurman: “Thomson brengt, ook als ik hem er nadrukkelijk om vraag, niets meer in rekening. Wat een aardige vent.” De winnaar zelf heeft al aangekondigd voorlopig door te gaan met zijn onderneming. Wel gaat hij een paar dagen per week minder werken. “Ik heb al mijn klanten laten weten dat mijn firma gewoon blijft bestaan en dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over lopende klussen. Met mijn geld wil ik de lokale samenleving graag helpen.”

Stress door de miljoenen

Lenka, de echtgenote van Steve, heeft inmiddels haar ontslag genomen bij de winkel waar ze werkte. Het stel met drie kinderen - twee zoons van 10 en 15 jaar en een dochter (8) - wil zo snel mogelijk verhuizen naar een grotere woning. ,”Dat zal ons leven harmonieuzer en nog mooier maken. Het zal fantastisch zijn om mijn kinderen ieder een eigen slaapkamer te kunnen geven. Ook familieleden mogen een mooi extraatje verwachten”, aldus de dolgelukkige man in Mirror Online. Volgens Thomson is zijn leven sinds november veranderd in een ‘emotionele rollercoaster’. “Ik ervaar door al die miljoenen veel stress en slaap soms slecht. Ik zal moeten leren omgaan met deze nieuwe situatie.”