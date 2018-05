Aanloop naar finale Champions League verstoord door bomalarm in Kiev TMA

26 mei 2018

13u44

Bron: ANP 0

De autoriteiten in de Oekraïense hoofdstad Kiev hebben vijf metrostations laten sluiten in verband met een bomalarm. Verdere informatie ontbreekt nog. In Kiev wordt zaterdagavond de voetbalfinale van de Champions League gespeeld tussen Liverpool en Real Madrid.

Later meer