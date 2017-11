Aankomsthal Eindhoven even ontruimd door onbeheerde koffer

Eric Belsack

09u42

Bron: ANP

Archiefbeeld van de luchthaven Eindhoven.

De aankomsthal van de luchthaven in Eindhoven is vanochtend voor enige tijd ontruimd nadat er een onbeheerde koffer was aangetroffen. Een speurhond werd ingeschakeld om de bagage te onderzoeken.