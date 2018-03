Aankomende Hollywoodactrice (25) verdween maand geleden en nu heeft haar vermeende vriend zelfmoord gepleegd na politieachtervolging KVDS

26 maart 2018

10u04

Bron: CBS Los Angeles, ABC News 0 Hollywood is in de ban van de mysterieuze verdwijning van een aankomende actrice uit Macedonië. Adea Shabani (25) werd een maand geleden voor het laatst gezien vlakbij haar woning en sindsdien is ze spoorloos. Opmerkelijk: donderdag pleegde de man die door verscheidene media haar vriend genoemd wordt zelfmoord, nadat de politie hem betrapt had in een auto die geseind stond in een moorddossier.

Shabani was twee jaar geleden naar Hollywood verhuisd. Ze wilde het maken als actrice en model en volgde les vlakbij de plaats waar ze woont. Op 23 februari verdween ze. Haar voordeur was niet op slot, alsof ze verwachtte snel terug te zijn, aldus haar vrienden. (lees hieronder verder)

Adea Shabani "All you need for a movie is a girl and a gun." 🎬💥 Photo Credit: Jamale Abou Hamad

Die sloegen alarm toen ze niet opdaagde voor een les aan de Stella Adler Academy of Acting. “Dat is niet van haar gewoonte”, klinkt het daar. “Er is iets mis. Niemand weet waar ze is. Het is zo triest. We hopen gewoon dat ze nog in leven is.”

Haar buurt hangt nu vol posters met de vraag of iemand de jonge vrouw gezien heeft. Haar familie looft een beloning van 25.000 dollar uit voor de tip die naar haar kan leiden. “Ze had ongelofelijk veel energie”, aldus buurvrouw Krysi Newman. “Ze was een prachtmeid.”

Nieuwe wending

Donderdagavond nam de zaak een nieuwe wending, na een politieachtervolging. Daarbij pleegde een man - die door verscheidene media omschreven wordt als de vriend van Shabani - zelfmoord. De politie gebruikte twee spijkerstrips om de man te doen vertragen, maar hij ontsnapte en stapte uiteindelijk uit het leven. De politie wil echter niet bevestigen dat de twee een relatie hadden. Ook een privédetective die de familie van de actrice onder de arm nam, wil voorlopig niets kwijt; “Ik kan geen details bevestigen, omdat het onderzoek nog aan de gang is”, aldus Jayden Brant. (lees hieronder verder)

Adea Shabani Adea Shabani added a new photo.

Volgens de lijkschouwer van Riverside County was de verdachte de 33-jarige Christopher Spotz uit North Hollywood. De politie van Los Angeles – die de verdwijning van de actrice behandelt – wil niet bevestigen of er een link is met zijn dossier. Volgens de wegpolitie van Californië reed Spotz met een gestolen Toyota Tacoma die “mogelijks gebruikt was in een moord die gebeurde in LA County.”

Adea Shabani DifferentKindOfStar 󾭟✨󾭩