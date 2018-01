Aanklagers willen levenslang voor dader aanslag Stockholm TK

30 januari 2018

13u48

Bron: Belga 0 De Zweedse aanklagers willen dat Rachmat Akilov tot levenslang wordt veroordeeld. De 39-jarige Oezbeekse asielzoeker wordt ervan beschuldigd vorig jaar in april doelbewust vijf mensen te hebben doodgereden, onder wie een 31-jarige Belgische.

Akilov is de enige verdachte in de zaak. Hij reed in het centrum van Stockholm met een vrachtwagen in op de menigte. De openbare aanklagers stellen dat de man, die trouw had gezworen aan terreurgroep IS, met zijn daad "ongelovigen wou verpletteren". De beschuldigde zou zijn daad maandenlang voorbereid hebben.