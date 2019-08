Aanklagers vragen doodstraf voor schutter die elf mensen doodschoot in synagoge IB

27 augustus 2019

02u10

Bron: ANP, Belga 0 De openbaar aanklagers in de Verenigde Staten willen de doodstraf voor de verdachte van de schietpartij in een synagoge in Pittsburgh vorig jaar. De 46-jarige Robert Bowers ging op 27 oktober een synagoge in de Amerikaanse stad binnen en opende het vuur. Daarbij doodde hij elf mensen.

Bowers zou “alle Joden moeten sterven" hebben geroepen toen hij het vuur opende op de gelovigen die bijeen waren gekomen in het gebedshuis. Hij heeft onschuldig gepleit in alle aanklachten.

“Een veroordeling voor de doodstraf is te rechtvaardigen voor Robert Bowers”, aldus de procureur Scott Brady. Hij verwijst naar het “gebrek aan schuldgevoel” bij de vermeende dader en zijn “haat en minachting” tegenover joden.

Er zijn 63 aanklachten tegen de 46-jarige Robert Bowers, die het vuur opende in de synagoge ‘The Tree of Life’, waar een geboortedienst aan de gang was. De man gebruikte bij de aanval een automatisch wapen en drie handvuurwapens. Er vielen elf doden en zeven gewonden.

Antisemitische wapenfreak

De vermeende dader woonde alleen in een appartement op een vijftiental kilometer van de synagoge. Op sociale media bleek dat hij een wapenfreak is met een voorgeschiedenis van antisemitisme.

Er is nog geen datum vastgelegd voor het proces.

