Aanklager zet eigen dochter van 13 in als lokaas om vermeende pedofiel te klissen

19 november 2019

12u08

Een aanklager uit Californië hangt een beschuldiging boven het hoofd van het in gevaar brengen van een minderjarige. Hij had zijn eigen dochter van dertien ingezet om een vermeende pedofiel op heterdaad te betrappen. Het meisje moest de man lokken naar de plek waar hij haar, volgens het slachtoffer, eerder een paar keer had aangerand.

Ali Mohammad Lajmiri (76) zit sinds 12 november in de cel in Santa Clara County in de Amerikaanse staat Californië op verdenking van pedofilie. Maar de manier waarop de verdachte gepakt werd, doet ernstige vragen rijzen. De aanklager mengde zich in een lopend onderzoek van de politie naar de vermeende pedofiel. De aanklager, wiens naam niet vrijgegeven is, nam zijn dochter mee terug naar de plaats in de Almaden Valley, waar ze begin vorige maand zou zijn aangerand, om de dader te kunnen filmen als hij opnieuw zou toeslaan. De tiener moest van de aanklager het bewuste pad in San Jose op en af wandelen met haar hond, terwijl ze via oortjes en gsm in contact stond met haar vader. Het meisje kreeg de opdracht om de aanrakingen van de pedofiel toe te laten, zolang zijn handen niet naar haar borsten of tussen haar benen gingen. In dat geval, of wanneer ze de situatie niet meer aankon, moest ze weglopen.

De aanklager vertelde aan de politie dat hij dit bedenkelijke scenario met zijn dochter een paar keer had uitgerold. In de zaak is er sprake van vijf ontmoetingen tussen Lajmiri en het meisje tussen augustus en oktober. Tijdens de laatste drie zou Lajmiri ontoelaatbare aanrakingen hebben uitgevoerd bij de tiener. De vader kon videobeelden maken van het seksueel misbruik - de dader zou geprobeerd hebben het meisje op de mond te kussen - aan de politie en daags nadien werd Lajmiri aangehouden.

Maar dat de aanklager zich plots moeide met een politioneel onderzoek dat sinds 8 oktober liep, én ook nog eens zijn eigen dochter als lokaas gebruikte, viel niet in goede aarde bij zijn collega’s en bij de speurders. Aanklagers van de staat Californië bekijken nu of ze de vader al dan niet zelf zullen aanklagen voor het in gevaar brengen van een kind.

Waarschijnlijk zal er wel nog altijd een proces komen tegen Lajmiri, maar mogelijk worden de videobeelden van de vader geweerd als bewijsmateriaal. Op 29 januari moet Lajmiri opnieuw voor de rechter verschijnen. De borg om hem voorlopig vrij te laten is gezet op 3 miljoen dollar, zo’n 2,7 miljoen euro.