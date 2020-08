Aanklager: Maxwell niet slecht behandeld in gevangenis IB

14 augustus 2020

01u22

Bron: ANP 0 Een klacht van Ghislaine Maxwell over slechte behandeling in de gevangenis waar ze vastzit is door de openbaar aanklagers ongegrond verklaard. Ze zit in een New Yorkse gevangenis in afwachting van de rechtszaak over vermeend hulp bij misbruik van drie jonge meisjes.

"Mevrouw Maxwell wordt op dezelfde manier behandeld als alle andere gevangenen in de instelling in Brooklyn," schreef de openbaar aanklager in een brief aan de rechter die de zaak zal behandelen.

Maxwell zit vast omdat ze tussen 1994 en 1997 minderjarige meisjes zou hebben gelokt en klaargestoomd voor seks met de zakenman en multimiljonair Jeffrey Epstein, die vorig jaar in afwachting van zijn eigen proces zelfmoord pleegde in zijn cel. Ze heeft verklaard onschuldig te zijn.

De 58-jarige Britse is de jongste dochter van mediamagnaat Robert Maxwell en was een prominente 'socialite'. Ze introduceerde Epstein volgens Britse media bij tal van kopstukken onder wie presidenten, artiesten, zakenmagnaten en de Britse prins Andrew, die ook door een vermeend slachtoffer beschuldigd wordt van seksueel misbruik.

De Amerikaanse oud-president Bill Clinton en huidig president Donald Trump zijn meermalen gezien in het gezelschap van Maxwell en Epstein.