Aanklacht tegen agent verantwoordelijk voor dood George Floyd verzwaard - drie betrokken agenten ook aangeklaagd kv

03 juni 2020

21u09

Bron: Reuters, Kiro7 6 De aanklacht tegen Derek Chauvin, de politieagent uit Minneapolis die George Floyd doodde toen hij tijdens diens arrestatie de man bijna negen minuten lang in bedwang hield door zijn knie in diens nek te plaatsen, is verscherpt. De agent wordt nu aangeklaagd voor opzettelijke doodslag. Ook de drie andere betrokken agenten worden nu aangeklaagd.

De 44-jarige Chauvin werd vorige week aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag, nadat hij op 25 mei George Floyd om het leven bracht. Daarvoor hing hem een mogelijke celstraf van 25 jaar boven het hoofd, al is dat in de praktijk meestal slechts 12,5 jaar. Nu de klacht werd verzwaard naar opzettelijke doodslag, riskeert hij 40 jaar cel.

De drie andere betrokken agenten, Thomas Lane, J. Alexander Kueng and Tou Thao, worden aangeklaagd voor medeplichtigheid, bericht de krant Star Tribune vandaag onder aanhaling van bronnen.



Betogers in het hele land vragen al meer dan een week dat de drie betrokken agenten ook aangeklaagd worden en uiten hun woede en ongenoegen over de gruwelijke zaak tijdens demonstraties in het hele land.

Benjamin Crump, de advocaat van de familie Floyd, schrijft op Twitter dat het nieuws over de aanklachten “bitterzoet” is en dat de familie dankbaar voor de beslissing van de openbare aanklager om de tenlastelegging tegen Chauvin te verzwaren en de andere agenten aan te klagen. “Dit is een belangrijke stap voorwaarts op het pad naar gerechtigheid, en we zijn dankbaar dat deze belangrijke beslissing werd genomen vooraleer George Floyd’s lichaam ten grave wordt gedragen”, aldus Crump in een verklaring.