Aanklacht ingetrokken tegen studente die na fout van bank miljoenen verbraste Joeri Vlemings

09u53

Bron: BBC 0 Facebook Christine Jia Xin Lee. De Maleisische studente Christine Jia Xin Lee is plots verlost van een heus zwaard van Damocles boven haar hoofd. De aanklacht voor een Australische rechtbank tegen haar werd ingetrokken. De 22-jarige had miljoenen verbrast, geld dat ze onterecht van haar rekening kon halen door een fout van de bank.

Luxegoederen zoals dure juwelen en handtassen waren plots haar deel. Christine Jia Xin Lee kon het zich zelfs als studente permitteren na een vergissing van de Westpac bank. Ze ontdekte dat ze onbeperkt in het rood kon gaan, en dat dééd ze dan ook. In totaal zou de Maleisische, die toen in Sydney studeerde, er in bijna een jaar tijd tussen 2014 en 2015 zo'n drie miljoen euro doorgejaagd hebben. Geld dat niet van haar was. En dus ging het om fraude, volgens de politie.

Waarom de vervolging nu plots stopgezet wordt, is niet bekendgemaakt. Wel was het juridisch nog helemaal geen uitgemaakte zaak of het spenderen van het geld al dan niet onwettig was. Strikt genomen stal ze het niet van de bank, want die had het haar aangeboden. Lee zou in principe weliswaar haar schulden aan de bank moeten terugbetalen, maar dat maakt van haar juridisch gezien nog geen crimineel.

De advocaat van Lee zei aan de BBC dat zijn cliënte alvast opgelucht is: "Ze is weer in Maleisië bij haar familie. Ze wil er nu gewoon verder een normaal leven leiden." De advocaat voegde eraan toe dat veel van de dure aankopen weer waren ingeleverd. Lee werd intussen bankroet verklaard.

