Aanhoudingsbevel tegen Pakistaanse ex-premier Nawaz Sharif 10u08

Bron: Belga 0 REUTERS Oud-premier Nawaz Shariff vorige maand in Islamabad. Tegen de voormalige Pakistaanse premier Nawaz Sharif loopt sinds vandaag een aanhoudingsbevel. Dat hebben zijn advocaten gemeld. In juli werd Sharif door het Hooggerechtshof gedwongen tot aftreden vanwege een corruptiezaak waarin zijn familie genoemd werd. Dat gebeurde op minder dan een jaar voor de volgende parlementsverkiezingen.

"Het hof bevoegd voor de strijd tegen corruptie heeft vandaag een aanhoudingsbevel uitgevaardigd vanwege twee zaken waarin sprake zou zijn van corruptie", aldus advocaat Zafir Khan. Dezelde rechtbank had Sharif vorige week aangeklaagd voor corruptie.

Sharif bevindt zich momenteel in Londen, waar zijn vrouw behandeld wordt voor kanker. De rechter waarschuwde vandaag dat hij een aanhoudingsbevel zou opstellen dat geen vrijlating tegen borg toelaat als Sharif niet zou opdagen op de volgende zitting. Die is gepland op 3 november.

Panama Papers

Ook zijn dochter en schoonzoon werden vorige week aangeklaagd. De zaak gaat over Sharifs twee eerdere termijnen aan de macht, in de jaren 90, en raakte bekend doordat Sharifs naam genoemd werd in de Panama Papers. Sharif moest ook bij zijn twee eerdere termijnen vroegtijdig opstappen: in juli 1993 ook vanwege een corruptieschandaal, in oktober 1999 vanwege een staatsgreep. Zijn advocaten zeggen dat Sharif onschuldig is.