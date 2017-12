Aanhoudingen bij razzia op motorbende Satudarah in Nederlands-Limburg LB

23u41

Bron: Belga 0 ANP In oktober doorzocht de politie nog de stamkroeg van motorclub Satudarah in Tilburg. Illustratiebeeld.

De politie heeft vanavond in Nederlands-Limburg een reeks invallen gedaan in een onderzoek naar motorbende Satudarah. Meerdere mensen zijn aangehouden in Geleen. In het pand waar ze werden opgepakt houdt Satudarah clubavonden.

Tegelijkertijd doorzoekt de politie vijf woningen, waarvan vier in Geleen en een in Kerkrade.



Het onderzoek draait om misdrijven als afpersing, bedreiging en witwaspraktijken door leden van de motorclub. Zo'n tweehonderd agenten zijn ingezet voor de acties. Hoeveel mensen precies zijn aangehouden en wat de doorzoekingen hebben opgeleverd, kan de politie nog niet zeggen.