Aanhouding Carlos Ghosn verlengd tot 14 april: “Weerzinwekkend en arbitrair” jv

05 april 2019

08u05

Bron: afp, anp, rtr 0 De rechtbank van Tokio heeft de aanhouding van Carlos Ghosn (65) verlengd tot en met 14 april. De gewezen topman van de wagenbouwers Renault en Nissan werd daags tevoren opnieuw gearresteerd in zijn woning, na nieuwe aantijgingen van financiële fraude.

De rechtbank gaf groen licht aan het verzoek tot aanhouding van het parket. De persconferentie die de ex-autobaas gepland had op 11 april is bijgevolg de facto geannuleerd.

Ghosn zou ditmaal geld weggesluisd hebben via een autobedrijf in Oman. Volgens de berichten in de Japanse pers werden via een Nissan-dealer in Japan de afgelopen jaren grote sommen geld weggemoffeld. Een bekende van de 65-jarige Ghosn stond aan het roer van die onderneming. De betalingen waren afkomstig van Nissan-fondsen waarover de automagnaat zonder overleg kon beschikken. Het vermoeden bestaat dat een deel van het geld werd gebruikt voor de aanschaf van een jacht waarvan Ghosn gebruikmaakte. Ghosn zelf ontkent alle beschuldigingen.

Volgens een bron bij het parket wordt Ghosn verdacht van het wegsluizen van Nissan-geld naar bedrijven die hij de facto controleert, via een dealer die Nissans verkoopt in het buitenland. Via een mededeling verduidelijkt het parket dat op een totaal van 15 miljoen dollar tussen eind 2015 en medio 2018, 5 miljoen verduisterd werd. "De verdachte misbruikte zijn functie om er persoonlijk munt uit te slaan."

De voormalige Nissan-baas zat van november tot maart in een Japanse cel op verdenking van fraude en andere wanpraktijken. Hij was op borgtocht en onder huisarrest vrij.

In een verklaring opgesteld voor de nieuwe arrestatie, herhaalde Ghosn dat hij onschuldig is en hekelde hij de "weerzinwekkende en arbitraire" arrestatie. Hij sprak van een poging hem de mond te snoeren. Zijn advocaat zal nog in beroep gaan tegen het besluit van de rechter.