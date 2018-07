Aanhoudende hittegolf eist al zeker 31 levens in Montreal en Quebec Redactie

05 juli 2018

01u46

Bron: AD, ANP 3 In Québec zijn minstens zeventien mensen omgekomen als gevolg van de hittegolf die het oosten van Canada sinds eind vorige week treft, terwijl ook in Montreal al veertien overlijdens zijn geregistreerd. Dat meldden de Canadese gezondheidsautoriteiten woensdag. Ook in de regio ten zuidoosten van Québec vielen al minstens vijf doden.

Woensdag bereikte het kwik in Montreal 34 graden met een hoge vochtigheidsgraad. Ook in Québec, waar het nog vochtiger was, waren de temperaturen hoger dan 30 graden.

In Montreal zijn minstens veertien mensen overleden als gevolg van extreme hitte in de stad. Hoewel de doodsoorzaak nog wordt onderzocht, is inmiddels wel vastgesteld dat de overledenen allemaal extra gevoelig waren voor de hoge temperaturen. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld psychische problemen hadden of chronisch ziek waren. Ook waren er slachtoffers die in hoogbouw woonden en het daardoor extra heet hadden.

De gezondheidsdienst in de stad roept bewoners op om enkel het noodnummer te bellen in echte noodsituaties. De telefoonlijnen worden overspoeld met mensen die aan de hitte gerelateerde klachten hebben. Het noodnummer heeft 1.200 telefoontjes per dag, dertig procent meer dan normaal, te verwerken gekregen.

Oproep om ouderen en zwakkeren in het oog te houden

De burgemeester van Montreal heeft daarnaast inwoners opgeroepen om te letten op oudere en zwakkere mensen, vooral op plekken waar veel hoogbouw is en waar de temperaturen het hoogst zijn. Ook gaan stadsmedewerkers van deur tot deur.

Montreal gaat gebukt onder een hittegolf sinds afgelopen zaterdag. Het is sindsdien onafgebroken meer dan 30 graden in de stad. Nog tot en met donderdag worden hoge temperaturen verwacht. Vrijdag zou het kwik in Québec weer zakken tot 24 graden.

In 2010 eiste een hittegolf in de stad meer dan 100 levens.