Aanhoudende crisis rond Boeing 737 MAX: geen enkele Boeing besteld in januari kv

11 februari 2020

19u45

Bron: Belga 0 De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft in januari geen enkele bestelling kunnen binnenhalen voor een van zijn commerciële vliegtuigen. Het is de tweede keer sinds het begin van de 737 MAX-crisis dat dit gebeurt, na mei vorig jaar.

De 737 MAX-vliegtuigen staan sinds midden maart vorig jaar wereldwijd aan de grond, na twee dodelijke crashes op vijf maanden tijd. Luchtvaartmaatschappijen twijfelen sindsdien om nieuwe exemplaren van de 737 MAX, dat het best verkopende model was van Boeing, te bestellen. Maar ook voor andere modellen kwamen er dus geen orders binnen in januari.

De Europese concurrent Airbus deed het daarentegen onverwacht goed in januari, met 274 bestellingen. Dat was volgens persbureau Reuters de beste januari-maand in zeker vijftien jaar.