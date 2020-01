Aanhangers van sjiitische leider al-Sadr eisen vertrek Amerikaanse troepen uit Irak KVE

24 januari 2020

13u33

Bron: Belga 0 In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de Amerikaanse troepen in hun land, na een oproep voor een vreedzame manifestatie van de invloedrijke Iraakse sjiitische leider Moqtada al-Sadr.

Mannen, vrouwen en kinderen trokken vrijdag al vroeg de straat op, met Iraakse vlaggen. Op een centraal plein klonk "Nee, nee, nee Amerika" door de luidsprekers.

Sinds de Amerikanen op 3 januari de machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani en diens Iraakse vertrouweling Abu Mahdi al-Muhandis doodden, staat de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Irak onder druk. Het Iraakse parlement nam een resolutie aan waarin aan de regering wordt gevraagd om de aanwezigheid van buitenlandse soldaten in het land zo snel mogelijk stop te zetten. Momenteel zijn er 5.000 Amerikaanse soldaten aanwezig in Irak.

Een woordvoerder las tijdens de betoging een verklaring van al-Sadr voor, waarin die laatste opriep tot het opzeggen van alle veiligheidsakkoorden tussen Irak en de Verenigde Staten. Hij eiste ook de sluiting van alle Amerikaanse militaire bases en veiligheidsbedrijven in Irak, en een verbod op Amerikaanse militaire vluchten in het Iraakse luchtruim. "Als dat alles gebeurd is, zullen we met de Verenigde Staten onderhandelen zoals met een niet-bezettende macht, zo niet zullen we hen beschouwen als land dat vijandig staat tegenover Irak", zei de geestelijke in zijn verklaring.

De betoging staat los van de antiregeringsprotesten die voor de dood van Soleimani plaatsvonden, maar door de gebeurtenissen hun momentum hebben verloren. De eisen daar waren vervroegde verkiezingen, een onafhankelijke premier en een einde van de corruptie.