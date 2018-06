Aanhangers Erdogan vieren feest, oppositie wacht officiële verkiezingsuitslag af IB

25 juni 2018

01u28

Bron: Belga 0 Na de opeising van de overwinning bij de verkiezingen in Turkije door president Recep Tayyip Erdogan, verzamelt de oppositie zich om te protesteren. Voorstanders van de regeringspartij AKP komen dan weer op straat om feest te vieren. Morgen wordt door de kiescommissie de officiële uitslag pas bekend gemaakt.

Onder meer voor het partijhoofdkwartier van de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP) in Istanbul verzamelen zich heel wat tegenstanders van Erdogan. Ze roepen op tot "gerechtigheid" en scanderen volgens het Duitse persbureau DPA onder meer slogans als 'we zullen winnen door weerstand te bieden'.

Ze wachten er op een verklaring van partijleider Muharrem Ince. Die heeft intussen laten weten dat hij pas morgenmiddag (11 uur Belgische tijd) een persconferentie geeft, aangezien de stemmen nog altijd worden geteld. De CHP zal volgens een woordvoerder ondertussen de situatie in het oog houden tot de kiescommissie officieel van zich laat horen.

Aanhangers van de oppositie komen ook op straat in de wijken Besiktas en Kadiköy in Istanbul. In het meer zuidelijk gelegen Izmir voeren ze een zitstaking.

Erdogan eiste de verkiezingsoverwinning zondagavond al op, hoewel er nog geen officiële resultaten zijn. De oppositiepartijen CHP en de de pro-Koerdische HDP klagen bovendien over onregelmatigheden tijdens de stembusgang.

Oppositie: "Staatspersbureau manipuleert bewust verkiezingsresultaten"

Volgens het staatspersagentschap Anadolu kreeg Erdogan bij de presidentsverkiezingen 52,5 procent van de stemmen achter zijn naam, tegenover 30,8 procent voor Ince. Daardoor zou er geen tweede ronde komen. De CHP gaat er echter vanuit dat Erdogan geen absolute meerderheid zal halen en dat die er wel zal komen. De partij beschuldigt Anadolu ervan bewust te "manipuleren" met valse resultaten.

Ruim 60 miljoen Turken waren gisteren opgeroepen om te stemmen, van wie meer dan 3 miljoen in het buitenland. Volgens Anadolu lag de opkomst op 87 procent. Ook bij de parlementsverkiezingen komt Erdogan er als winnaar uit, klinkt het. Zijn AKP zou 340 van de 600 zetels bemachtigen.

De grootste oppositiepartij, het centrumlinkse CHP, roept intussen haar aanhangers op om de kalmte te bewaren. Wat de uitslag ook zal zijn, het volk "laat zich niet provoceren", zegt woordvoerder Bülent Tezcan in Ankara.

Ook Turken in Duitsland en Nederland de straat op

Niet alleen in Turkije, maar ook in Europese steden vieren aanhangers van Recep Tayyip Erdogan zondagavond feest, nadat de Turkse president de verkiezingen in Turkije al opeiste. Dat is onder meer het geval in het Duitse Berlijn en het Nederlandse Rotterdam.

In de Duitse hoofdstad zijn honderden aanhangers van de Turkse regeringspartij AKP samengekomen in de winkelboulevard Kurfürstendamm en op de Breitscheidplatz, waar ze met Turkse vlaggen en foto's van Erdogan zwaaien. De politie is op het plein ingezet om de bekende Gedächtniskirche te beschermen.

De Turkse kiezers stemden in Duitsland overigens overwegend voor Erdogan, zo bericht het staatspersagentschap Anadolu. Met bijna 40 procent van de stemmen geteld, staat de huidige president in Duitsland op 65,4 procent bij de presidentsverkiezingen, tegenover 22,2 procent voor zijn grootste uitdager Muharrem Ince van het centrumlinkse CHP.

Toeterende auto's en vuurwerk

Ook in Nederland trokken feestvierende Turken op straat. Volgens een woordvoerder van de politie hebben mensen zich verzameld in het centrum van Rotterdam en rond het Turkse consulaat. Ook reden er toeterende auto's rond. In Amsterdam-West verzamelden mensen zich rondom het Mercatorplein. Daar rijden toeterende auto's rond en wordt vuurwerk afgestoken.

Erdogan eiste de verkiezingsoverwinning zondagavond op, hoewel er nog geen officiële resultaten zijn. De oppositiepartijen CHP en de de pro-Koerdische HDP klagen onregelmatigheden aan tijdens de stembusgang en beschuldigen Anadolu ervan bewust valse resultaten te publiceren.