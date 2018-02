Aanhang onafhankelijk Catalonië krimpt fors TT

23 februari 2018

13u32

Bron: ANP 4 Het percentage Catalanen dat voorstander is van afscheiding van Spanje, neemt sterk af volgens opiniepeilers van de Catalaanse overheid. Het Catalaanse Centrum van Opiniestudies stelt dat nu 40,8 procent van de ondervraagden onafhankelijkheid wil en 53,9 procent bij Spanje wil blijven.

Aan het begin van de huidige politieke crisis was nog 48,7 procent voorstander van onafhankelijkheid. De crisis barstte begin oktober los naar aanleiding van de illegale en chaotische poging van de toenmalige Catalaanse regioregering om de regio los te maken van Spanje. Die regering werd afgezet en de regio wordt nu door de centrale regering in Madrid bestuurd.

Een nieuwe regering is er na de verkiezingen van eind december, waarbij de separatisten opnieuw een meerderheid konden verzamelen, nog altijd niet. De afgezette minister-president Carles Puigdemont verblijft nu al meer dan drie maanden in ons land omdat er in Spanje een aanhoudingsbevel tegen hem loopt. Hij hoopt nog steeds op een of andere manier en al dan niet symbolisch opnieuw minister-president te kunnen worden.

