Aangrijpend én hoopgevend: de eerste beelden van geredde voetballertjes in ziekenhuis sam

11 juli 2018

15u07

Bron: belga 121 De Thaise overheid geeft de eerste beelden vrij van de voetballertjes die gered zijn uit de grot waarin ze meer dan twee weken vastzaten. De voetballertjes en hun trainer herstellen in het ziekenhuis van Chiang Rai en verkeren volgens artsen "in een zeer goede mentale gezondheid".

Op de beelden zitten en liggen de jongens in ziekenhuisbedden met gezichtsmaskers op, terwijl verplegend personeel voor hen zorgt. Op andere beelden is te zien hoe de tieners op brancards de grot uitgedragen worden, waarbij sommigen bewusteloos lijken. Een redder zei aan het persagentschap AFP gezegd dat ze "in slaap" waren.

De dertien werden tijdens een reddingsoperatie die van zondag tot en met gisteren duurde, allemaal uit hun benarde positie bevrijd. Dat ze het zo goed stellen, "komt mogelijk omdat ze de hele tijd samen hebben doorgebracht als een team en elkaar hebben geholpen", aldus dokter Thongchai Lertvilairattanapong. "Ze verkeren allen in een goede fysieke gezondheid, zonder koorts of ernstige infecties. Slechts drie van hen hebben een lichte longontsteking", aldus de arts nog.



De jongens van de ploeg 'Wilde Zwijnen', allen tussen 11 en 16 jaar, en hun 25-jarige trainer, moeten nog een week in het ziekenhuis blijven, en zullen dus niet kunnen ingaan op de uitnodiging van de wereldvoetbalbond FIFA om naar de finale van het WK te gaan kijken.

Stijgend water

De dertien kwamen op 23 juni in de grot vast te zitten, toen ze verrast werden door stijgende waterniveaus. De eerste vier jongens werden zondag uit de grot gehaald, de volgende vier eergisteren en de laatste vier en de trainer gisteren. De Thaise marine geeft ook beelden vrij van de reddingsactie zelf, waarop onder meer te zien is hoe de jongens de grot worden uitgedragen op brancards.

Het hoofd van de reddingsoperatie Narongsak Osottanakorn verklaarde na de redding dat een "onmogelijk missie werd volbracht". Hij riep de mensen overal ter wereld op om te leren uit het incident, zodat dergelijke situaties niet opnieuw zouden voorkomen.